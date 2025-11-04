El exjugador del Unicaja Carter (Estrella Roja), dado de alta tras sufrir embolia pulmonar

Carter continuará en su domicilio con su proceso de recuperación de una dolencia que le ha afectado a los dos pulmones y le mantendrá aún bastante tiempo de baja, ya que el plazo para su retorno a las canchas dependerá de su evolución, según el Estrella Roja.

El jugador nacido hace 27 años en Starkville (estado de Misisipi), quien rindió a un gran nivel en su etapa en el conjunto malagueño entre 2022 y 2025, fue internado en un hospital de Belgrado el fin de semana del 11 y 12 de octubre, al sentirse mal después de jugar un partido de la tercera jornada de la Euroliga ante el Fenerbahce en Estambul.

Tyson Carter fue hospitalizado por "complicaciones respiratorias", con una tos intensa y dolor abdominal y torácico tras el regreso a la capital serbia, según hizo público ese fin de semana el Estrella Roja, mientras que la Euroliga confirmó el lunes 13 de octubre que el escolta padecía una embolia pulmonar.

El Unicaja, su último club antes de su incorporación al equipo de Belgrado y con el que debutó en 2022 en la Liga Endesa tras su paso anterior por el Lavrio griego y el Zenit San Petersburgo ruso, también mantiene un trato muy cercano con Carter y sigue muy de cerca su recuperación en estos momentos delicados para el estadounidense.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Hace unos días, el veterano técnico serbio Bozidar Maljkovic, que dirigió al Unicaja entre 1999 y 2003 y embajador del equipo malagueño en su país, visitó al jugador excajista en el hospital en el que estaba ingresado para trasladarle su ánimo y apoyo, tanto personal como de todo el club.

El Unicaja también le mandó un ramo de flores con un mensaje firmado por su presidente, Antonio Jesús López Nieto, y el técnico Ibon Navarro y algunos jugadores hablaron con su antiguo compañero por videoconferencia, además de lucir una camiseta especial con un mensaje de ánimo en la previa del encuentro de la tercera jornada de la Liga Endesa ante el Barça.