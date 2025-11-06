J.J. Redick: "La razón por la que ganamos fue por nuestra defensa en el último cuarto"

"La razón principal por la que ganamos fue por nuestra defensa en el último cuarto", dijo en una rueda de prensa al término del encuentro en el que los angelinos se impusieron por 118-116 a los Spurs.

"Desde el principio se notaba que disfrutaban jugando juntos. No siempre funciona así, pero a veces las cosas en las que te enfocas y que conviertes en una prioridad diaria se convierten en parte del equipo", agregó.

Para Redick y el conjunto angelino esta conexión "era una prioridad al comienzo de esta temporada". "Ya sea en actividades fuera de la cancha, constantemente animamos y empoderamos a nuestros chicos para que se conecten", indicó.

"Ellos se han comprometido con eso y se han comprometido a ser un grupo unido, y es divertido entrenarlos", sentenció.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy