06 de noviembre de 2025 - 03:50

J.J. Redick: "La razón por la que ganamos fue por nuestra defensa en el último cuarto"

Los Ángeles (EE.UU.), 5 nov (EFE).- El entrenador de Los Angeles Lakers, J.J. Redick, afirmó este miércoles que la victoria frente a los San Antonio Spurs por un ajustado margen de diferencia se debió principalmente en el desempeño del equipo en el área defensiva en el último tramo de partido.

Por EFE

"La razón principal por la que ganamos fue por nuestra defensa en el último cuarto", dijo en una rueda de prensa al término del encuentro en el que los angelinos se impusieron por 118-116 a los Spurs.

"Desde el principio se notaba que disfrutaban jugando juntos. No siempre funciona así, pero a veces las cosas en las que te enfocas y que conviertes en una prioridad diaria se convierten en parte del equipo", agregó.

Para Redick y el conjunto angelino esta conexión "era una prioridad al comienzo de esta temporada". "Ya sea en actividades fuera de la cancha, constantemente animamos y empoderamos a nuestros chicos para que se conecten", indicó.

"Ellos se han comprometido con eso y se han comprometido a ser un grupo unido, y es divertido entrenarlos", sentenció.

