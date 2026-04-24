Olimpia Kings se impone en su visita al Deportivo San José

Los bicampeones vigentes, Olimpia Kings visitaron en la noche del jueves a su archirrival Deportivo San José, consiguiendo la victoria por 74-69, en un reñido cotejo por el Apertura de la LNB.

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Los franjeados estuvieron al frente al finalizar cada cuarto, si bien los anfitriones fueron estrechando las diferencias hacia el final del partido.

Desde el vamos, Olimpia fue con ventaja al sonar la chicharra, con un 17-14, y luego 42-32 (25-18) para ir a vestuarios.

Desde el tercer cuarto se redujo la diferencia, con un 62-55 en el tablero, ya con los “santos” ganando el parcial 23-20. Al final, San José siguió descontando, pero se fue el partido, con 14-12 a su favor en el último chico, para quedarse a solo 5 puntos de los Kings: 74-65.

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El americano sanjosiano Robin Perry fue el notable goleador con 34 puntos, mientras entre kings respondió Rodney Mercado, con 14.

* Triunfo de FPC. Félix Pérez Cardozo se impuso en su casa, el polideportivo “Efigenio González”, al San Alfonzo de Minga Guazú por 96-71. Los parciales fueron de 30-21, 19-21, 30-17 y 17-12.

El pívot argentino Juan Abeiro descolló entre “rojos”, con 34 puntos, mientras en el team minguense sobresalió el pívot santarriteño Maxsuel Urnau, con 16 unidades.

* Amambay, en overtime. El Deportivo Amambay cosechó frutos en su casa, en el Estadio de la Federación de Básquetbol local, en Pedro Juan Caballero, pero requirió de tiempo extra para vencer a Deportivo Campoalto por 101-95, tras la paridad de 85-85 en tiempo normal.

Los parciales fueron de 36-25, 16-25, 19-14, 14-21 y 16-10. El capitán amambaieinse Hugo Ramos convirtió 24 puntos, pero el goleador del cotejo fue el campoalteño Jeferson Argüello, con 26.

* Ciudad Nueva-Colonias Gold, el sábado. El juego restante de esta cuarta fecha será entre el Atlético Ciudad Nueva y Colonias Gold, que se celebrará este sábado, en el polideportivo ciudense “Luis Fernández”. El partido se iniciará a las 20:00.