Ciudad Nueva aclara tema suspensión y regulariza este martes el partido contra Deportivo Campoalto por la LNB

Las condiciones climáticas adversas llevaron a la dirigencia del club de la Banda Roja a solicitar a la Confederación Paraguaya de Básquetbol (CPB) la suspensión del cotejo que debían jugar Ciudad Nueva de local, contra el Deportivo Campoalto.

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Las filtraciones que se produjeron (goteras) afectaban al parquet del polideportivo “Luis Fernández”, lo que imposibilitó que se disputara el encuentro previsto a las 20:30 del lunes, dada la peligrosidad que revestía para el desempeño de los atletas.

La dirigencia ciudense ya planteó tomar la medida pertinente precautelando la seguridad, mas de 2 horas antes del partido. Hizo la solicitud a la CPB y el ente dio la venia para la suspensión del cotejo, según manifestó Martínez, presidente de Ciudad Nueva.

Se regulariza programación

En la noche de este martes, a partir de las 20:30, se tiene previsto la disputa del juego Ciudad Nueva vs. Deportivo Campoalto, en el “Luis Fernández”.

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El partido será el penúltimo de la fecha 3 del torneo Apertura de la LNB, puesto que tampoco se disputó este lunes el juego entre Colonias Gold y Deportivo San José.

Este partido debía jugarse en la ciudad de Obligado, entre “dorados” y “santos”, que finalmente quedó postergado, pero no se conoce oficialmente la fecha en que se regularizará dicho encuentro, que tenía por sede el estadio “Ka’a Poty”, escenario que también sufrió las consecuencias del temporal, con filtraciones del tinglado.

Los otros partidos disputados por la tercera fecha fueron los de Olimpia Kings vs. Félix Pérez, ganado por los franjeados, y, San Alfonzo de Minga Guazú vs. Deportivo Amambay, con victoria para los pedrojuaninos.