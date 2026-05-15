Todo o nada en Cleveland: Cavaliers y Pistons definen al último semifinalista del Este: a qué hora y dónde ver en vivo hoy

Del otro lado del cuadro ya aguardan los Oklahoma City Thunder y los New York Knicks, que sellaron previamente su clasificación y esperan rival para seguir soñando con el anillo.

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La presión estará del lado de Detroit. Los Pistons, que finalizaron la temporada regular como uno de los mejores equipos del Este, quedaron contra las cuerdas tras perder el Juego 5 en casa y ahora están obligados a reaccionar fuera de casa para mantenerse con vida.

Cleveland, en cambio, llega fortalecido anímicamente luego de recuperar la ventaja en la serie y tendrá el apoyo de su público para intentar liquidar la eliminatoria y regresar a unas Finales de Conferencia que se les han hecho esquivas en las últimas temporadas.

La serie ha estado marcada por la intensidad física, las defensas agresivas y cierres ajustados, ingredientes que anticipan otro duelo cargado de tensión. Para los Cavaliers, la clave será imponer nuevamente el ritmo y aprovechar la energía de su afición; mientras que Detroit necesita reencontrarse con la solidez que lo llevó a dominar gran parte de la fase regular.

Con la temporada en juego y el sueño del campeonato más vivo que nunca, el Este se prepara para una noche que promete emociones hasta el último segundo.

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¿A qué hora juegan Cavs y Pistons?

Fecha: Viernes 15 de mayo de 2026.

Horario: 20:00 (Hora Paraguay).

Sede: Rocket Arena.

Competencia: Juego 6 - Playoffs - Semifinales de Conferencia - NBA 2026

¿Dónde ver Pistons vs. Cavaliers EN VIVO?

La transmisión del encuentro estará disponible en Paraguay a través de: