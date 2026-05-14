Los Kings recobran la vanguardia derrotando a Félix Pérez por la LNB

Los Kings fueron al “Efigenio González” de los Rojos de Villa Morra, y consiguieron la victoria para retomar la punta en la LNB, pero no sin recibir la dura oposición de los locales en gran parte del partido. De hecho, la primera mitad fue paridad de 43-43 (25-18, 18-25).

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En la complementaria prevaleció el mayor resto y precisión de los bicampeones, para ganar los chicos: 27-19 y 16-15, con resultado final de 86-77.

El goleador del juego fue el argentino “rojo” Juan Abeiro, con 23 puntos, mientras en filas franjeadas lideró el americano Jeremiah Wood con 17.

* Partidazo Kings-San José. La siguiente fecha será el lunes 18 próximo, con el choque clásico entre Olimpia Kings y Deportivo San José.

Estos son los partidos por la Fecha 11:

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19:30 Colonias Gold vs. Atlético Ciudad Nueva (Ka’a Poty);

20:00 Olimpia Kings vs. San José (Fuerzas Armadas);

20:30 San Alfonzo de Minga Guazú vs. Félix Pérez Cardozo (escenario a definir);

20:30 Deportivo Campoalto vs. Deportivo Amambay (Comando Logístico).

* Tabla de posiciones:

1° Olimpia Kings 19 puntos

2° Deportivo San José 17 puntos (-1 partido)

3° Colonias Gold 16 puntos (-1 partido)

4° Félix Pérez Cardozo 14 puntos

5° Deportivo Amambay 14 puntos

6° Deportivo Campoalto 14 puntos

7° Atlético Ciudad Nueva 12 puntos

8° San Alfonso de Minga Guazú 11 puntos.

Se debe reprogramar el juego Gold vs. San José, postergado de la primera rueda.