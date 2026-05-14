Polideportivo
14 de mayo de 2026 a la - 23:27

Los Kings recobran la vanguardia derrotando a Félix Pérez por la LNB

Jeremiah Wood de los Kings, elude la marca de Claudio Beling de FPC, en el partido que ganaron los franjeados.
Jeremiah Wood de los Kings, elude la marca de Claudio Beling de FPC, en el partido que ganaron los franjeados.

Olimpia Kings volvió a la punta del Apertura de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) 2026, luego de conseguir el triunfo en su visita a Félix Pérez Cardozo por 86-77 en la noche de este jueves. San José se sumó a la punta con los Kings por unos minutos, pero al finalizar el partido FPC-Kings, estos volvieron a quedar en la vanguardia en forma solitaria.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Los Kings fueron al “Efigenio González” de los Rojos de Villa Morra, y consiguieron la victoria para retomar la punta en la LNB, pero no sin recibir la dura oposición de los locales en gran parte del partido. De hecho, la primera mitad fue paridad de 43-43 (25-18, 18-25).

Lea más: San José alcanza a los Kings al vencer a los Gold

En la complementaria prevaleció el mayor resto y precisión de los bicampeones, para ganar los chicos: 27-19 y 16-15, con resultado final de 86-77.

El goleador del juego fue el argentino “rojo” Juan Abeiro, con 23 puntos, mientras en filas franjeadas lideró el americano Jeremiah Wood con 17.

* Partidazo Kings-San José. La siguiente fecha será el lunes 18 próximo, con el choque clásico entre Olimpia Kings y Deportivo San José.

Estos son los partidos por la Fecha 11:

19:30 Colonias Gold vs. Atlético Ciudad Nueva (Ka’a Poty);

20:00 Olimpia Kings vs. San José (Fuerzas Armadas);

20:30 San Alfonzo de Minga Guazú vs. Félix Pérez Cardozo (escenario a definir);

20:30 Deportivo Campoalto vs. Deportivo Amambay (Comando Logístico).

* Tabla de posiciones:

1° Olimpia Kings 19 puntos

2° Deportivo San José 17 puntos (-1 partido)

3° Colonias Gold 16 puntos (-1 partido)

4° Félix Pérez Cardozo 14 puntos

5° Deportivo Amambay 14 puntos

6° Deportivo Campoalto 14 puntos

7° Atlético Ciudad Nueva 12 puntos

8° San Alfonso de Minga Guazú 11 puntos.

Se debe reprogramar el juego Gold vs. San José, postergado de la primera rueda.