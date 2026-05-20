El Valencia busca alzar la Euroliga en su debut en la Final a Cuatro, una gesta casi única

El equipo de Pedro Martínez disputará su semifinal contra el Real Madrid; mientras que por el otro lado del cuadro en la cita que se celebrará en Atenas (Grecia) pelearán por un sitio en la final el Olympiacos y el Fenerbahce.

Surgida en 2000 como una escisión de la máxima competición europea que organizaba desde hacía décadas la FIBA, la Euroliga estrenó su formato de 'Final a Cuatro' en 2002.

Para los cuatro equipos que participaron, Panathinaikos, Maccabi Tel Aviv, Benetton Treviso y Kinder Bolonia fue obligadamente su estreno y el equipo griego fue el primer ganador y el primer debutante en alzar el trofeo.

Un año después, Siena, CSKA de Moscú y Barcelona se estrenaron en una Final a Cuatro en la que repitió el Benetton, pero que se llevó el equipo catalán, el segundo y último equipo que ha conquistado una Final a Cuatro en su estreno en el torneo final.

Desde entonces, en estos 23 años, han debutado otros doce equipos en una Final a Cuatro de la Euroliga y ninguno ha sido capaz de ganar el torneo en su primera experiencia y, de hecho, solo tres alcanzaron la final.

En 2004, el Fortitudo Bolonia consiguió superar las semifinales en su primera participación, igual que el Baskonia en 2005. El último en lograr disputar la final en su debut fue el Anadolu EFES en 2025.

En cambio, desde 2004 se han visto apeados en semifinales en su primera participación el Unicaja (2006), el Olympiacos (2009), el Partizan (2010), el Real Madrid (2011), el Fenerbahce (2015), el Lokomotiv Kuban (2016), el Zalgiris Kaunas (2018), el Armani Milán y el Mónaco (2023), que fue el último equipo en estrenarse antes de que lo haga el Valencia Basket.