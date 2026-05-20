Knicks se apuntan primer triunfo de final del Este con una inverosímil remontada

Ante el fervor del Madison Square Garden, los Knicks resucitaron en el último cuarto después de verse 22 puntos abajo (93-71) con menos de ocho minutos por jugar.

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Jalen Brunson salió como siempre al rescate al convertir 14 puntos en un fulgurante parcial de 18-1 con el que Nueva York se metió otra vez en la pelea.

¡PARCIAL DE 18-1 PARA LOS KNICKS! 🔥 pic.twitter.com/Vu5UalaQii — NBA Latam (@NBALatam) May 20, 2026

Los Cavaliers de Donovan Mitchell (29 puntos) y James Harden (15) pudieron llevarse el triunfo en un lanzamiento de triple de Sam Merrill sobre la bocina que escupió el aro.

TRIPLE Y FALTA DE SPIDA 🤯 pic.twitter.com/hCl6BfeiCN — NBA Latam (@NBALatam) May 20, 2026

Los locales aprovecharon la vida extra y aseguraron la victoria anotando los nueve primeros puntos de la prórroga.

Es la primera vez en toda la historia de la NBA en que los dos primeros partidos de ambas finales de conferencia se decidieron en el tiempo extra.

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El lunes, los San Antonio Spurs vencieron también como visitantes al Oklahoma City Thunder después de una doble prórroga en el primer asalto del Oeste.

Resumen del partido

© 2026 AFP