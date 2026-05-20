Los Spurs y los Pelicans jugarán en temporada regular en Manchester y París en 2027

Ambos duelos forman parte del calendario anunciado por la liga estadounidense el pasado julio, que comenzaron en enero de 2026 con el Memphis Grizzlies-Orlando Magic en el Uber Arena de Berlín (Alemania) y en el O2 de Londres (Reino Unido).

Así, el de París será el decimosexto encuentro de un equipo de la NBA en Francia, donde desembarcó en 1991, y el sexto de liga regular disputado en la capital gala.

Por otro lado, será la vigésima ocasión que la mejor liga del mundo llegue a Inglaterra, tras su primera vez en 1993, y la segunda en la que se dipute un encuntro de liga en la ciudad.

"Disputar partidos en París y Manchester refleja el gran auge que está experimentando el baloncesto y la NBA en Francia, el Reino Unido y toda Europa", declaró en un comunicado George Aivazoglou, director general de la NBA para Europa y Oriente Medio.

Asimismo, representantes de ambos equipos mostraron su alegría por la iniciativa, que servirá para "construir relaciones" con los aficionados extranjeros y llevar "iniciativas de impacto social" al mercado europeo.

“Participar en estos partidos en París y Manchester es una oportunidad increíble para que nuestra organización represente con orgullo tanto a la franquicia de los Pelicans como a la ciudad de Nueva Orleans en un escenario internacional”, indicó Joe Dumars, vicepresidente ejecutivo de operaciones de baloncesto de los Pelicans.

“Es un honor increíble regresar a Francia y jugar nuestro primer partido en Inglaterra, dada la gran acogida que hemos recibido de la comunidad y los aficionados de toda Europa”, afirmó por su parte el director ejecutivo de los Spurs, RC Buford.

Los Pelicans, con estrellas como Zion Williamson o Dejounte Murray, disputarán su tercer y cuarto partido en Europa y el primero en Francia e Inglaterra.

Los Spurs, con el galo Victor Wembanyama como referente, jugará su décimo y undécimo choque en Europa, el sexto en Francia y el primero en Inglaterra.

Además de los partidos, la NBA y ambos equipos llevarán a cabo programas de impacto social de 'NBA Cares' centrados en la salud, el bienestar y la sostenibilidad, cursos de baloncesto juvenil, programas de desarrollo para entrenadores y árbitros, y actividades interactivas para los aficionados.

Ambos partidos se retransmitirán en directo por toda Europa y el resto del mundo, llegando a aficionados en más de 200 países.