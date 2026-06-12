102-94. El Bayern vence y se adelanta en la final por el título de la Bundesliga

El Alba Belín, entrenado por el cordobés Pedro Calles, visitó este viernes al Bayern, que fue capaz de mantener el factor cancha en una final por el campeonato que se decidirá al mejor de cinco encuentros. Dos triples de salida de Bean y Hermannsson colocaron por delante a los berlineses, que lideraron durante todo el primer cuarto y buena parte del segundo.

Sin embargo, la igualdad dominante permitió al Bayern, siempre cerca en el tanteo, irse mandando al intermedio tras firmar un 7/8 desde el 6,75 en la segunda manga y beneficiarse de la gran actuación del escolta alemán Andreas Obst, que se marchó al descanso con 24 puntos en su cuenta particular (58-55).

Tras el paso por vestuarios, los de Svetislav Pesic sufrieron un parcial de 2-13 que les puso diez abajo, máxima desventaja del choque hasta el momento. El Bayern se vio nuevamente en la obligación de ir descontando poco a poco hasta que, en el tramo final del tercer cuarto, encontró doce puntos consecutivos para llegar con ventaja al asalto final (79-76).

En la última manga, el vigente campeón no dio opciones y cerró su primera victoria de la serie con un marcador final de 102-94. El mejor del encuentro fue el escolta Andreas Obst, del Bayern, con 31 puntos, 1 rebote, 3 asistencias y 6/12 en triples.

El Bayern llegó a la final tras resolver la eliminatoria previa por 3-0 ante el Bonn, mientras que los berlineses, segundos en la liga por detrás del conjunto de Múnich, necesitaron del quinto choque para desempatar frente al Bamberg y sellar su pase a la final por 3-2.

El Alba Berlín se ha proclamado campeón de la Bundesliga en 11 ocasiones, la última en 2022. Por su parte, el Bayern Múnich, campeón de las dos últimas ediciones, cuenta en sus vitrinas con un total de siete trofeos de la máxima competición doméstica del baloncesto profesional en Alemania.

A finales del pasado mes de febrero el Alba Berlín cayó en la final de la copa alemana ante el Bamberg, mientras que en abril el conjunto que dirige Pedro Calles fue eliminado en el 'play-off' de la BCL precisamente por el Unicaja de un Ibon Navarro cuya incorporación como nuevo técnico del Estrella Roja fue anunciada este viernes.