Karl-Anthony Towns: "El palmeo de OG Anunoby fue la mano derecha de Dios"

"No se puede deletrear 'God' (Dios en inglés) sin OG. Está muy arriba en la lista de los mejores momentos en la historia del deporte de Nueva York", expresó Towns en rueda de prensa el día antes del quinto partido de las Finales que se disputará en San Antonio.

Sin embargo, el dominicano hizo un llamamiento a la cautela recordando que tienen que consolidarlo "con una victoria más".

Towns también destacó el divertido momento con OG Anunoby después de que lograra un palmeo histórico en el baloncesto.

"Intenté explicárselo, pero ya sabes que OG apenas reacciona. Así que no sé si lo está entendiendo o no", contó 'KAT'.

De cara al partido al duelo del sábado en el Frost Bank Center que puede convertir a los Knicks en campeones de la NBA, Towns dijo que "el partido más difícil de ganar es aquel que termina con la temporada de alguien".

Preguntado por los problemas a los que se puede enfrentar los Knicks en San Antonio, Towns afirmó que "la familia se mantiene unida".

"Cuando las cosas se ponen realmente feas, nos unimos más. No empezamos a distanciarnos el uno del otro", concluyó.