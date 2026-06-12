Mitch Johnson: "Los cuatro partidos han sido perfectamente ganables"

"No hay truco. Vamos perdiendo 3-1. Eso es lo que es. No hay nadie que vaya a ser más duro con nosotros mismos. Eso es lo que nos ayudó a llegar a donde estamos", aseguró Johnson en rueda de prensa el día antes del quinto partido de las Finales, que se disputará en San Antonio.

Los Spurs afrontan su primer 'match ball' este sábado en el Frost Bank Center, ya sin margen de error ante el 3-1 que colocaron los Knicks tras ganar 107-106 en el Madison Square Garden, con la mayor remontada de la historia de las Finales tras ir 29 puntos abajo en la segunda parte.

San Antonio también desaprovechó una ventaja de 14 puntos en el primer partido y otra de 12 puntos en el segundo partido.

Preguntado por los 44 minutos jugados por parte de Wembanyama, Johnson admitió que "visto con perspectiva, podría haber estado mejor" a la hora de gestionar el tiempo en pista del francés.

"Hemos tenido esa discusión a lo largo de la temporada sobre su aumento progresivo de minutos. Ha jugado muchos minutos en algunos momentos de los partidos. Pero no todos los minutos son iguales. Algunos cuartos son lentos, con revisiones arbitrales, tiempos muertos...", matizó el técnico de los Spurs.

Johnson también señaló que, para él, el tercer cuarto fue "el más decepcionante" del cuarto partido, ya que no estuvieron tan "conectados ni disciplinados".

"Creo que me han despedido 212 veces y hemos traspasado a Fox 72 veces. Aun así, mañana tenemos que presentarnos a jugar y yo tengo que entrenar. Fox tendrá el balón en sus manos al final del partido mañana, y tengo la máxima confianza en que responderá", dijo Johnson sobre las críticas hacia él y hacia De'Aaron Fox.