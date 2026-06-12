Wembanyama, sobre la remontada de los Knicks en el Madison: "No fue tan fácil de olvidar"

"Tenemos mucha confianza, pero sí, no diría que fue tan fácil de olvidar. Ha sido más difícil que cualquier otro partido anterior, de lejos, sin duda. Pero bueno, ya lo hemos superado. Son los Playoffs. No hay tiempo para lamentarse", expresó el pívot francés de los Spurs.

"Había mil maneras en las que podríamos no haber perdido ese partido. Siento que hubo un tiempo para procesarlo, para darle vueltas. Pero ya no", agregó Wembanyama, que acabó el cuarto partido con 24 puntos y 13 rebotes, aunque no pasó de un dos de nueve en tiros en el cuarto período.

La estrella de San Antonio apuntó que el cansancio "definitivamente fue un factor", pero añadió que "todo el mundo está igual de cansado, por lo que ni siquiera debería ser un factor en el partido".

Ante la posibilidad de que los aficionados de Nueva York vuelvan a tener una presencia destacada en el Frost Bank Center de San Antonio, Wembanyama aseguró que "no es una preocupación" porque ellos tienen "una buena defensa en las gradas".

"Necesitamos aislar este partido y tomárnoslo partido a partido. Creo que sería un error desperdiciar nuestra energía pensando en varios partidos. Es un partido a la vez", concluyó el francés sobre cómo tienen que afrontar lo que queda de la serie, ahora sin margen de error con el 3-1 a favor de los Knicks.