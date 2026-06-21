81-84. El Alba Berlín vuelve a reinar en Alemania

Se trata del décimo segundo título liguero del equipo berlinés, entrenado por el técnico español Pedro Calles, que fue capaz de remontar en una gran segunda parte -especialmente en un brillante último cuarto en el que se impuso por 15-31- y dejó sin opciones al conjunto bávaro, donde la gran labor del internacional germano Andreas Obst, máximo anotador del choque con 24 puntos, no fue suficiente.

El duelo decisivo arrancó igualado, con ligeras ventajas visitantes hasta que, con un parcial al final de 16-5 a su favor, los jugadores de Svetislav Pesic cerraron el primer cuarto cinco arriba (25-20).

Su ventaja fue aumentando en un segundo acto en el que, con una férrea defensa que dejó a su rival en solo siete puntos, disparó su renta hasta el 47-27 con el que se llegó al descanso con la sensación de que el Bayern tenía la final encarrilada.

La reacción del Alba llegó mediado el tercer cuarto. Del 52-32 se pasó al 52-46 con parcial de 2-16. Al verse por debajo en el marcador, los muniqueses volvieron a meterse en el partido y se fueron a los últimos diez minutos con trece puntos de renta (66-53).

Hasta ahí llegaron sus opciones de victoria porque el Alba Berlín metió una marcha en su juego y, con un 14-0 de salida, recuperó el mando y se lanzó a por el triunfo en unos minutos de gran baloncesto en los que remató su actuación liderado por el ala-pívot estadounidense Justin Bean, con dieciocho puntos, doce rebotes y cinco asistencias, bien secundado por los alemanes Jonas Mattisseck (18, 5 y 4) y Malte Delow (14, 5 y 1).