Aday Mara jugará en Oklahoma, De Larrea en los Mavericks, vía Knicks, y López en Memphis

Los Washington Wizards eligieron con el número uno absoluto a AJ Dybantsa, alero de 206 centímetros de altura de Brigham Young University (BYU) de Utah, que se convirtió en el primer 'pick' número 1 de la historia de la universidad.

Los Oklahoma City Thunder eligieron con el número 12 en el draft de la NBA al español Aday Mara, pívot que fue campeón universitario en la última temporada con los Michigan Wolverines.

Aday Mara, zaragozano de 21 años y 221 centímetros, se convirtió oficialmente en jugador NBA en el Barclays Center de Nueva York, escenario del draft, siguiendo la tradición de ponerse la gorra del equipo por el que ficha.

"La constancia fue lo mejor que tenía, tenía que ser paciente; es lo que llevó a ese niño pequeño a ser elegido", dijo Aday Mara segundos después de ser elegido por los Thunder.

Su nueva casa, Oklahoma City Thunder, viene de llegar a finales del Oeste y de ser campeones en la temporada 24-25 con figuras como Shai Gilgeous-Alexander, que ha sido MVP de las dos últimas temporadas regulares.

Mara promedió 12.1 puntos, 6.8 rebotes y 2.6 tapones por partido el último año con Michigan. Sumó un total de 103 tapones, la mejor marca en la historia de la universidad.

Mara fue una de las tres estrellas de Michigan elegidas en la primera ronda, junto a Morez Johnson, que irá a los Dallas Mavericks tras ser elegido con el número 9; y el dominicano-estadounidense Yaxel Lendeborg, escogido en el número 11, que vestirá la camiseta de los Golden State Warriors de Stephen Curry.

Además de Mara, Sergio De Larrea, base del Valencia Basket, también fue escogido en el draft por parte de Los Angeles Lakers en la posición número 25. Los angelinos cedieron sus derechos a los New York Knicks y los campeones de la NBA le enviaron a los Mavericks, según informa ESPN.

Karim López se convirtió en el primer nacido en México en ser elegido en primera ronda del draft. Jugará con Detroit Pistons tras ser elegido en la posición número 21.

López se fue a los 14 años a jugar con el Joventut de Badalona, pasó por varios equipos catalanes y luego jugó en los New Zealand Breakers.

Según ESPN, los Pistons cederán los derechos de su elección a los Memphis Grizzlies.

Tras AJ Dybantsa, en segundo lugar, los Utah Jazz eligieron a Darryn Peterson; los Memphis Grizzlies escogieron a Cameron Boozer en tercera posición; Caleb Wilson fue el 'pick' 4 por parte de los Chicago Bulls; Los Angeles Clippers se llevaron a Keaton Wagler en quinta posición y los Brooklyn Nets del español Jordi Fernández escogieron a Mikel Brown Jr.

Todas las elecciones fueron anunciadas por el comisionado de la NBA, Adam Silver, quien recibió un severo abucheo al principio de la noche por parte del público del Barclays Center de Nueva York.

En la segunda ronda del draft de este miércoles, España contará aún con jugadores como Baba Miller, mallorquín formado en la cantera del Real Madrid, o el maliense Bassala Bagayoko, jugador del Bilbao Basket.