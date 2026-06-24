Olimpia da el primer golpe a Félix Pérez en la Liga Femenina de básquetbol

Las Queens franjeadas consiguieron una valiosa victoria frente a las Rojas de Villa Morra en el juego 1 de las finales del torneo Apertura de la Liga Femenina de Básquetbol.

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Olimpia fue al “Efigenio González” el Fortín de Félix Pérez Cardozo, y tras un inicio parejo, las Queens fueron desnivelando el score en los tres cuartos siguientes, para ganar con autoridad.

Las vencedoras se ponen así a una victoria de levantar la copa de este certamen, donde también participaron Deportivo San José y Sol de América, solo cuatro equipos capitalinos.

Los parciales del cotejo entre FPC y Olimpia fueron: 10-13, 14-16, 13-20 y 9-15.

Entre reinas sobresalió Dalma Itati, con 18 puntos, seguida por Agatha Mineiro con 13.

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Las felixperenses no estuvieron acertadas en esta primera pulseada, siendo Stephie Fajardo y Antonella Luraghi las máximas encestadoras de rojo, con 9 puntos.

El juego 2 será en territorio franjeado, el viernes a partir de las 20:00, en el polideportivo de las Fuerzas Armadas. Si las Queens reprisan serán campeonas, en caso contrario todo volverá a Villa Morra, para el tercer y decisivo encuentro.

El potencial juego 3 está marcado para el martes 30 de los corrientes, en el polideportivo “Efigenio González” de Félix Pérez Cardozo.