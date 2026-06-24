Polideportivo
24 de junio de 2026 a la - 13:26

Olimpia da el primer golpe a Félix Pérez en la Liga Femenina de básquetbol

Olimpia sorprendió en su propia casa a las vigentes campeonas de Félix Pérez Cardozo en el primer juego de la serie final por el cetro del Apertura de la LNB 2026 de básquetbol.
Olimpia sorprendió en su propia casa a las vigentes campeonas de Félix Pérez Cardozo en el primer juego de la serie final por el cetro del Apertura de la LNB 2026 de básquetbol.

Olimpia Queens sorprendió al múltiple campeón de la actualidad Félix Pérez Cardozo en el primer “mano a mano” por las finales del Torneo Apertura de la Liga Femenina de Básquetbol 2026 y se impuso por 61-49. La serie se disputa al mejor de tres encuentros, y todo podría definirse este viernes.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Las Queens franjeadas consiguieron una valiosa victoria frente a las Rojas de Villa Morra en el juego 1 de las finales del torneo Apertura de la Liga Femenina de Básquetbol.

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Olimpia fue al “Efigenio González” el Fortín de Félix Pérez Cardozo, y tras un inicio parejo, las Queens fueron desnivelando el score en los tres cuartos siguientes, para ganar con autoridad.

Las vencedoras se ponen así a una victoria de levantar la copa de este certamen, donde también participaron Deportivo San José y Sol de América, solo cuatro equipos capitalinos.

Los parciales del cotejo entre FPC y Olimpia fueron: 10-13, 14-16, 13-20 y 9-15.

Entre reinas sobresalió Dalma Itati, con 18 puntos, seguida por Agatha Mineiro con 13.

Las felixperenses no estuvieron acertadas en esta primera pulseada, siendo Stephie Fajardo y Antonella Luraghi las máximas encestadoras de rojo, con 9 puntos.

El juego 2 será en territorio franjeado, el viernes a partir de las 20:00, en el polideportivo de las Fuerzas Armadas. Si las Queens reprisan serán campeonas, en caso contrario todo volverá a Villa Morra, para el tercer y decisivo encuentro.

El potencial juego 3 está marcado para el martes 30 de los corrientes, en el polideportivo “Efigenio González” de Félix Pérez Cardozo.