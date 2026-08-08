Argentina y Venezuela se citan en la gran final continental

A primer turno de esta jornada de sábado, Venezuela dio cuenta de Colombia por 68-64 en un ajustado duelo que tuvo una gran recuperación de las ‘Cafeteras’ en el último cuarto, pero que no alcanzó para compensar el discreto tercero que las relegó en el tanteador.

Las grandes figuras y máximas anotadoras fueron Génesis Rivera con 20 puntos, y Daniela Wallet con 19, pero la jugadora más completa fue Brianna Herlihy con doble doble: 12 puntos y 13 rebotes.

En el equipo perdedor, en tanto se destacó Manuela Ríos con 21 puntos en un goleo poco repartido porque el resto de los puntos del equipo fueron para Jennifer Muñoz (16), Marta Moscarella (13), María Delgado (10) y Yullany Paz (4).

A último turno, y ante un Espacio DAM de la ciudad de Zárate completo, la anfitriona Argentina se impuso por 72-66 ante Brasil, en una nueva edición del clásico sudamericano que animó la final en 2024.

En las ‘Albicelestes’ de Gregorio Martínez se destacó la capitana Melisa Gretter con 20 puntos y 9 asistencias, mientras que Florencia Chagas sumó 17 tantos y Diana Cabrera 8 puntos y 13 rebotes.

Por su parte, en Brasil se destacaron Bella Nascimento (22 puntos) y Aaliyah Guyton (18 tantos) y Heloisa Carrera (12 anotaciones y 6 rebotes).

A primer turno en esta jornada sabatina del 39º Sudamericano Femenino, en la reclasificación del 5º al 7º puesto, Uruguay superó a Chile por 66-58 con Aldana Alfonso (14 puntos) como gran figura, en un resultado que dejó sin efecto los 22 tantos de Valentina Ojeda para las trasandinas.

Este domingo a primer turno Paraguay y Uruguay definirán el quinto lugar, luego Brasil y Colombia disputarán el tercer puesto y último lugar del podio y, finalmente, en horario central por la noche Argentina y Venezuela se cruzarán en la gran final por el título.