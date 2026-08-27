94-103. El NBA Buddy Hield encabeza la victoria de Bahamas ante Uruguay

El equipo caribeño dominó con comodidad los primeros minutos del encuentro comandados por la ofensiva de Isiah Mobley, quien finalizó el duelo con 18 unidades.

Pese a que el conjunto Celeste no pudo descifrar el ataque de los visitantes, logró reducir el marcador once puntos e irse al vestuario con pizarra de 48-54.

La tercera y cuarta parte destacaron por las acciones individuales de ambos conjuntos en las que tanto Hield como Dominique Bridgewater (27) se encargaron de dejar los parciales a favor de su equipo.

Joaquín Rodríguez -expulsado por acumulación de faltas técnicas- encabezó la ofensiva uruguaya con 30 unidades seguido de su compañero Santiago Vescovi quien encestó 17 puntos.

Por el quinteto de Bahamas también destacaron los jugadores Franco Miller (13) y Kai Jones (10).

Tras este partido, la Celeste recibirá el próximo 31 de agosto a Puerto Rico en Montevideo, al tiempo que Bahamas se medirá con Panamá en Nasáu.