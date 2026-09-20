96-89. Remontada épica de La Laguna Tenerife tras el descanso para vencer a Bilbao Basket

Tras 48 horas del encuentro que midió a La Laguna Tenerife y Surne Bilbao Basket en el Trofeo Costa Adeje Tenerife Top Training, en el Pabellón de Las Torres, que se decidió en la prórroga, volvieron a verse las caras ambos protagonistas en el Pabellón Santiago Martín.

Los pupilos de Jaume Ponsarnau firmaron una primera parte muy sólida en ataque que les permitió marcharse al descanso con una diferencia de 15 puntos en el marcador, gracias al buen hacer, sobre todo, de Harald Frey y Luke Petrasek. que dejaron un 100% en triples en el primer cuarto o unos porcentajes globales de 80% en tiros de dos y un 46,7% desde la línea de tres.

Tras el descanso, las sensaciones se mantenían igual, con un Bilbao Basket dominador en resultado y juego, al que le salía prácticamente todo y se encontraba muy cómodo en el parqué del Santiago Martín.

Pero Bruno Fitipaldo se puso el mono de trabajo y firmó un tercer cuarto muy serio, en el que comenzó a frenar las constantes llegadas de los visitantes, que veían cómo iban perdiendo eficacia con el pasar de los minutos, gracias también al trabajo defensivo de los de Lakovic.

Le dieron la vuelta a los dos parciales que habían perdido consecutivamente por 17-24 y 19-27 en la primera parte y eso llenó de confianza a los locales para meterse en el partido y creerse de verdad que darle la vuelta era posible, a pesar de ir todavía distanciados en el marcador, cuando a mitad del tercer cuarto el electrónico marcaba un 48-60.

La fe incrementó desde el momento en el que Kyle Guy se elevó y encestó de tres cuando restaban 3:20 en el crono y dejó una diferencia de cinco puntos con el marcador en 57-62, que se transformó poco más de un minuto después en un 65-67.

Fue el momento en el que el Surne Bilbao Basket despertó del 'shock' y llegó de nueva a una ventaja considerable después de lo que se vivió en el cuarto con un 65-78 a falta de 20 segundos, que redujo seis puntos Marcelinho Huertas con un triple sobre la bocina para encarrilar la remontada en el último cuarto.

Los aurinegros se negaban a dejar escapar el partido ante su gente y, después de haber recortado nueve puntos en el anterior parcial, apretaron defensivamente para seguir mostrando ese bloque tan sólido que neutralizó a los bilbaínos y se soltaron en ataque, de la mano de un TJ Bamba que registró ocho puntos en el último tramo de partido, que se cerró con un marcador de 96-89.

96; La Laguna Tenerife (17+19+32+28): Huertas (10), Guy (18), Abromaitis (5), Vince Hunter (3), Kurucs (3) -inicial-, TJ Bamba (12), Van Beck (6), Bruno Fitipaldo (10), Doornekamp (8), Jaime Fernández (9), Shermadini (4), Happ (8), Alderete (0).

89; Surne Bilbao Basket (24+27+23+15): Frey (14), Hilliard (11), Normantas (11), Petrasek (8), Hlinason (9) -inicial-, Somogyi (5), Darling (8), Font (3), Krampelj (7), Vautier (11), Ansorregi (2), Hustak (0).

Árbitros: Rafael Serrano, Paco Araña y Juaquín García.

Incidencias: Partido correspondiente a la Copa Tenerife Despierta Emociones disputado en el Pabellón Santiago Martín.