Boca Juniors se consuela con el tercer puesto en la Intercontinental

Era la primera participación de los auriazules en este torneo. Los argentinos, ganadores de la Liga de Campeones de Baloncesto de las Américas 2025-2026, cayeron a la final de consolación tras perder en semifinales contra el Rytas lituano, vigente campeón de la Liga de Campeones de la FIBA, por 77-70, después de un último cuarto de 27-12 para los lituanos.

En la otra semifinal, el G-League United derrotó al RSSB Tigers ruandés, ganador de la Basketball Africa League 2026, por un holgado 95-114, con un buen partido del escolta dominicano Lester Quiñones, autor de 29 puntos, quien sonó como posible refuerzo del Real Madrid este verano.

El equipo de Nicolás Casalánguida tomó la delantera en el primer cuarto después de un tramo inicial de igualdad y ya no perdió su ventaja. El 26-18 de los primeros diez minutos de juego se convirtió en un 52-29 al descanso que ya parecía inapelable.

Durante el tercer cuarto, en el que el equipo argentino volvió a dominar (23-16 de parcial), la ventaja alcanzó la máxima del partido hasta ese momento, con 33 puntos de diferencia respecto al RSSB Tigers. El equipo ruandés, con porcentajes de tiro de campo inferiores al 30 %, no podía hacer frente a esa distancia.

Boca Juniors tuvo unos minutos de desconexión al comienzo del último parcial, al que llegaba con una ventaja de 30 puntos, pero los de Casalánguida reconectaron para impedir que sus rivales maquillaran el resultado. La diferencia máxima llegó a ser de 35 puntos, y el marcador final se quedó en 93-62.

El jugador mejor valorado (24) del encuentro fue el argentino Agustín Barreiro, que terminó con 11 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias. Boca Juniors dobló en rebotes totales (64) al RSSB Tigers (29), con especial contraste en el defensivo (46 a 19), y también en asistencias (30 a 12).