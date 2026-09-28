Antetokounmpo reconoce que tiene miedo de las iguanas de Miami

Antetokounmpo reconoce que tiene miedo de las iguanas de Miami

Chicago (EE.UU.), 28 sep (EFE).- El griego Giannis Antetokounmpo, nuevo fichaje de Miami Heat, dijo este lunes, en el día de medios previo al arranque de la NBA, que se está acostumbrando a su nueva realidad en Florida, un ambiente muy distinto al de Milwaukee, y aseguró que no excluye cambiar de casa por su miedo a las iguanas.