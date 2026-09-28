Doncic: "Si el campeonato no es tu objetivo, no sé qué estás haciendo aquí"

"Realísticamente, diría que el campeonato. Si ese no es tu objetivo, no sé qué estás haciendo aquí. Me gustaría que todos viniéramos para aprender algo nuevo cada día. A nivel individual, obviamente, me gustaría ganar el MVP algún día, pero eso no llegará si no somos buenos como equipo", dijo Doncic.

El esloveno se prepara para su segunda temporada completa en Los Ángeles, la primera como líder absoluto tras la salida de LeBron James.

"No diría que es distinto (ser la estrella de los Lakers). Sin duda ha habido grandes nombres, pero es un nuevo desafío. Me gusta. No digo que sea distinto, pero me siento honrado", afirmó.

"Es un nuevo desafío. He estado en esta posición muchas veces en mi carrera, no es algo nuevo. Estoy listo para afrontarlo", añadió.

Doncic se tomó un verano de descanso y llega al máximo al arranque de la temporada.

"Me siento bien, descansé y, a nivel mental, me siento genial", destacó.

Los Ángeles vivió un verano intenso con la salida de LeBron James, quien puso fin a una etapa de ocho campañas y un anillo con los Lakers para firmar con los Philadelphia 76ers.

Su marcha cerró definitivamente la era iniciada en 2018 y dejó a Luka Doncic como rostro indiscutible de una franquicia que busca recuperar protagonismo en el Oeste.

El cambio fue también institucional. Mark Walter, que había adquirido el control de la franquicia apenas un año antes, acordó la venta de los Lakers a un grupo encabezado por el exconsejero delegado de Disney Bob Iger y el empresario Joshua Kushner, en una operación valorada en 12.500 millones de dólares y pendiente de la aprobación de la NBA.

En la pista, los Lakers respondieron a la reconstrucción con una inversión importante. Retuvieron a Austin Reaves con un contrato de cuatro años y 185 millones de dólares, y adquirieron al pívot Walker Kessler desde los Utah Jazz, a cambio de dos primeras rondas sin protección y dos intercambios de elecciones, antes de darle un acuerdo de cuatro años y 130 millones.

También llegaron Quentin Grimes, Collin Sexton y Sandro Mamukelashvili para ampliar la rotación.

Doncic afronta así su segundo curso completo en Los Ángeles como líder absoluto, ya sin compartir jerarquía con LeBron. El esloveno tendrá a Reaves como principal socio exterior y a Kessler como referencia interior, en un proyecto diseñado para rodearlo de tiradores, manejadores y jugadores versátiles.