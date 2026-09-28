LeBron James: "El lujo de tenerme es que puedo hacer cualquier cosa, literalmente"

LeBron James, de 41 años, se prepara para su vigésima cuarta temporada en la NBA y lo hace con máximas ambiciones, pues, destacó, no dejó a su familia en Los Ángeles "para ser eliminado en la segunda ronda" de los 'playoffs'.

Arrancó su rueda de prensa quitando de la mesa la tarjeta de identificación con su nombre: "Creo que ya sabéis quién soy", bromeó.

"El lujo de mi forma de jugar es que puedo hacer cualquier cosa, literalmente cualquier cosa", dijo James.

Formará un equipo estelar en Philadelphia junto a Joel Embiid, Tyrese Maxey y Jaylen Brown, una plantilla que pretende llegar hasta el final en la pelea por el anillo.

"Para ser grandes, tenemos que estar encantados de hacer cosas que nos ponen incómodos. Esa es la manera de que las cosas vayan más rápido. Si las hacemos, seremos un gran equipo. Si no las hacemos, se dirá que éramos un gran equipo y que perdimos en la segunda ronda. No quiero perder en la segunda ronda. No dejé a mi familia para perder en la segunda ronda", afirmó.

Y contó el proceso que le llevó a firmar con los Sixers.

"Tenía una lista de cinco equipos que me interesaban. Vi a mi agente en su podcast y vi su pizarra. Lo quiero muchísimo. Tenía su pizarra y ahí tenía todos los equipos de LeBron. Así que tenía un grupo de equipos que me interesaban. Además, tengo una relación realmente muy buena con Tyrese (Maxey). Hablamos mucho y le pregunté bastante, no solo sobre cómo ve el rumbo de su carrera, cómo ve a la franquicia aquí y cuánto cree en ella, sino también sobre cómo me vería encajando si yo viniera aquí", afirmó.

"Porque entiendo mi personalidad y todo lo que conlleva. A veces puede ser algo negativo. Entiendo que quizá algunas personas no puedan manejar lo que puedo aportar. Solo le hice todas las preguntas que podía hacerle, y no fue una sola conversación. Pero creo en nuestra relación y, cuando analicé muchos de los equipos y franquicias en los que podía jugar, él fue uno de los principales factores para tomar mi decisión", añadió.