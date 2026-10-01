Un ascendente Valencia quiere alargar su inicio de Euroliga invicto en la pista del ASVEL

El equipo de Xavi Albert, que es uno de los seis que ha ganado sus dos primeros partidos, arrancó la competición con un triunfo en la cancha del Besiktas y le dio continuidad ante el equipo vitoriano. Ahora se medirá a un rival que se impuso como local al Maccabi Tel Aviv (84-74) y que cayó esta semana en la cancha del Panathiniakos (102-79).

El Valencia Basket era consciente de que le había tocado un inicio 'suave' de competición, un arma de doble filo porque si bien le podía permitir sumar victorias en plena construcción, en caso de no hacerlo le hubiera obligado después a conseguir triunfos ante equipos de mucho más presupuesto.

Una tercera victoria le permitiría afrontar con un buen colchón sus partidos ante el Hapoel Tel Aviv y el Olympiacos, dos equipos, especialmente el griego como defensor del título, que apuntan a la parte alta de la clasificación.

En el choque ante el Baskonia, se vio a un Valencia con más continuidad en su voluntad de correr y atacar rápido en estático pero también con ideas más pulidas en ambos casos que le permitieron una ejecución más eficiente. Igualmente, fue capaz de marcar el ritmo con una buena defensa durante más minutos y mejorar algo el control del rebote.

Para este encuentro, el técnico contará con toda su plantilla disponible y uno de los aspectos que queda por resolver en este inicio de campaña es qué uso hará de los descartes en una plantilla que tiene ya 16 jugadores confirmados, tras el acuerdo con el cubano Jasiel Rivero hasta el final de la campaña.

De momento, Lucas Marí y Yankuba Sima no han sido convocados aún y Mo Gueye es el otro jugador que apenas ha tenido protagonismo. Si los tres repitieran, aún debería haber un cuarto descarte.

Enfrente tendrá a un rival que este verano apostó por subir varios escalones presupuestarios con la idea de ser uno de los referentes de una posible NBA Europa pero que conforme avanzaron las semanas dio un paso atrás en esa intención. Fruto de ese cambio, está por ejemplo la llegada al Valencia como cedido por parte de la entidad francesa de Armori Brooks. También dejó el equipo sin haberse llegado a incorporar Sylvain Francisco.

En estos dos primeros encuentros, el equipo que preside y ahora también dirige en la pista Tony Parker ha tenido como principales referentes a los exteriores Marc-Owen Fodzo, Patty Mills y David Lighty y a los interiores Jae Crowder, Nate Sestina, ex del Valencia, y Joel Bolomboy.

El Valencia tuvo que cambiar su plan de viaje tras el aviso rojo por fuertes lluvias establecido por la AEMET para este jueves por la tarde y adelantó su vuelo a Lyon para evitar tener problemas en el traslado.