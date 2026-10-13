89-98: El mejor Feliz empuja al Real Madrid hacia su primera victoria fuera en Europa

El conjunto blanco, que había maquillado el 0-3 con el que arrancó esta edición del torneo ganando en la jornada previa en el Movistar Arena al Partizan de Belgrado, veía en el colista a la víctima perfecta para seguir mejorando sensaciones, aunque en sus tres visitas previas a la ciudad italiana se había marchado con las manos vacías.

Devon Hall, autor de ocho de los diez primeros puntos de los suyos, le paró en el inicio y marcó el ritmo de un anfitrión que fue capaz de marcharse con cuatro de renta favorable al final del primer acto, gracias a un triple postrero de Garrison Mathews y pese a la buena puesta en escena de Damian Jones, autor de siete puntos seguidos en asociación con Facundo Campazzo.

A esas alturas el argentino y el resto de bases se encargaban de crear y los pívots, dominadores en el juego interior, de percutir. Pero no tardaron demasiado en empezar a mirar el aro con fluidez unos y otros para desesperación del cuadro milanés.

Un parcial de 0-14 fabricado por la segunda unidad mientras el rival dejaba de meter triples, con solo 1 de 9 en todo el tercer acto, rompió el partido y los de Pedro Martínez se fueron al descanso con ventaja de trece, que se elevó hasta los veintiuno con un 2-10 en los dos primeros minutos tras salir de los vestuarios (42-63, m.22).

En ese margen se quedó casi congelado el choque hasta la media hora (67-84, m.30), con ambos contendientes intercambiando canastas y Feliz engordando sus cifras individuales para firmar una actuación no antes vista en lo personal en la Euroliga, cerrada con 15 puntos, 5 asistencias, 5 rebotes y 24 dígitos de valoración.

Los números quedaron plasmados en la hoja, pero no recogen la importancia que tuvo el 'armador' con su pegajosa defensa y su aportación en los momentos clave. Uno de ellos fue el triple que anotó en el cuarto definitivo cuando su equipo empezó a pasarlo peor, rompiendo un parcial de 5-0 en un tramo en el que los de rojo amenazaban con acercarse a menos de la decena, remolcados por el acierto exterior del 'especialista' Mathews.

La historia volvió a repetirse a falta de cinco minutos, pero una vez más al Real Madrid no le tembló el pulso y supo gestionar la presión para acabar finiquitando una victoria solvente a la que tratará de dar continuidad el jueves en casa contra el ASVEL Villeurbanne.

89 – Armani Olimpia Milán (25+15+27+22): Thompson (-), Hall (17), Guduric (8), Peters (1), Wright (11) -cinco inicial-; Cole (7), Burnell (3), Mathews (14), Bolmaro (21), Ricci (-), Booker (7).

98 – Real Madrid (21+32+31+14): Smith Jr. (2), Maledon (16), Procida (1), Jantunen (6), Tavares (10) -cinco inicial-, Feliz (15), Campazzo (13), Pradilla (8), Okeke (6), Luwawu-Cabarrot (3), Abalde (6) y Jones (12).

Árbitros: Ilija Belosevic (Serbia), Tomasz Trawicki (Polonia) y Hugues Thepenier (Francia). Sin eliminados.

Incidencias: partido de la quinta jornada de la Euroliga disputado en el Unipol Forum de Milán.