El Leones de Quilpué chileno busca un pase histórico en la Liga Sudamericana

Encuadrado en el grupo C, el "más difícil" en opinión de su técnico, el Leones de Quilpué luchará frente al Boca Juniors argentino, el San José paraguayo o el Brasilia Basquete local para alcanzar los cuartos de final.

En una conversación con EFE, Frutos, ayudante de Chus Mateo en la selección española, dejó las sensaciones del equipo a unas horas de disputar su primer encuentro, este viernes ante los argentinos, en tres días frenéticos, del 23 al 25 de octubre, que clasificarán a los dos mejores conjuntos del grupo C.

"Estoy obligado a decir que ese es el objetivo (la clasificación a las eliminatorias). Este año el formato chileno de extranjeros nos ayuda un poco porque ahora tenemos tres, uno más. Eso le da otro porte al equipo. Sumado a que mantenemos la columna vertebral de chilenos, con nuestras defensas alternativas...Da un punto práctico ventajoso respecto al año anterior. Creo que es el grupo más difícil. Tenemos que ser ambiciosos pero siendo conscientes de la dificultad", remarcó.

Precisamente, su primer rival en el torneo, es el vigente campeón de la Liga de Campeones de América y tercer clasificado de la Intercontinental, y cuenta con jugadores de la talla de los internacionales argentinos Francisco Cáffaro o José 'Pepe' Vildoza.

"Creo que el Boca es un equipo muy maduro y estructurado. Tienen a un pívot de 2,16 metros (Cáffaro) y su suplente mide 2,07. Eso ya te da una idea del tamaño de la profundidad del equipo. Tanto Cáffaro como Vildoza han jugado en la ACB, pero la clase media de Argentina pasa también por un muy buen momento. 'Pipi' Barreiro o Martín Cuello son muy peligrosos. Tienen mucha profundidad de plantilla y son de un perfil físico, en cuanto a tamaño, difícil de abarcar para nosotros", analizó.

El conjunto chileno ya disputó la pasada Liga Sudamericana bajo el mando de Frutos, donde consiguieron ganar de manera contundente al San José (52-84), pero no consiguieron el pase. El grupo C, además, lo completa el Brasilia, anfitrión en esta ronda.

"La localía influirá a favor del Brasilia. Tienen el atleticismo de sus jugadores brasileños. Son de brazos largos, más atléticos...El año pasado ante el Pinheiros fue una experiencia dura, porque no encontrábamos desajustes defensivos en los cambios y nos apabullaron físicamente. Por otro lado, el San José creo es completamente diferente al que ganamos de 32 puntos el año pasado. Tienen mejores nacionales y extranjeros, y cuentan con uno más. Lleva 16 partidos seguidos ganados en Paraguay, está invicto, y a veces esa inercia ganadora es difícil de revertir", destacó.

Cada equipo llega en momentos diferentes en cuanto a competición. En su caso, llegan en el "tercio final" de la temporada, algo que contrasta con el resto de equipos de su grupo, por lo que espera que sea una baza a la hora de jugar.

"Para nosotros se trata de generar un pico de 'supercompensación' y de rendimiento. Quizá es más fácil que, por ejemplo, un equipo brasileño que acaba de completar su pretemporada y todavía no ha competido en su liga. Los calendarios son irregulares. Llega en distintos momentos competitivos. Eso hace que nos acerquemos levemente a equipos que tienen un potencial diferente al nuestro, aunque llegamos en un momento competitivo interesante", narró.

Otra de las variantes de esta competición residente en las condiciones climatológicas. Un factor "inevitable" al que hay que adaptarse lo más rápido posible en un país como Brasil.

"No podemos hacer mucho para mitigarlo, no hay más remedio que adaptarse. El año pasado jugamos en Paraguay y este año jugamos en Brasilia. Y claro, el porcentaje de humedad relativa es casi el triple que el que tenemos en Quilpué o en Viña del Mar. No tiene nada que ver con esa humedad pegajosa, casi tropical de Brasil. Hay varios comentaristas deportivos de Chile que también lo han comentado. Al final llegamos dos días antes a Brasilia y hay que intentar aclimatarse. El preparador físico o los kinesiólogos hacen un poco ese trabajo", afirmó.

Este campeonato, que reúne a 16 de los mejores equipos de América del Sur, ya tiene en cuartos de final, clasificados de los grupos A y B al Mogi Basquete brasileño, el Nacional uruguayo, el Independiente argentino y el CD Jorge Guzmán ecuatoriano.

A la espera de definirse los dos grupos de cuartos de final, los cuatro mejores del torneo se jugarán el título en formato de Final a Cuatro del 5 al 6 de diciembre, con sede aún por determinar, para relevar al conjunto argentino Ferro como campeón.