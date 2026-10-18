El Real Madrid, con veinte, firma su récord de triples anotados en un duelo de ACB

El conjunto blanco que dirige Pedro Martínez acabó el partido con 20 de 42 para un 48% de acierto con Sergio Llull anotando cinco, en el día en el que alcanzó los 7.000 puntos en la competición con el conjunto blanco y los 700 partidos en total en la misma; Alberto Abalde tres; Facundo Campazzo, Andrés Feliz, Damian Jones y Mika Jantunen dos; y Nick Smith Jr., Gabriele Procida, Theo Maledon y Olivier Sarr uno. Del total seis llegaron en el primer cuarto, seis en el segundo, tres en el tercero y cinco en el cuarto.

De esta manera quedan ya obsoletas las tres ocasiones previas en las que el equipo logró diecinueve en una misma cita; contra el San Pablo Burgos en el 2018, contra el Monbus Obradoiro en el 2017 y contra el Herbalife Gran Canaria en el 2016. El récord histórico del torneo sigue estando en 23, alcanzado por el Unicaja de Málaga precisamente en un duelo ante el bando madridista en el 2025.