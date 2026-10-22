El Real Madrid, dos partidos históricos desde el triple en menos de una semana

Los de Pedro Martínez, que en cinco de sus últimos siete partidos han transformado más de 110 puntos, se fueron en esta ocasión hasta un 52,5 % de acierto desde el perímetro, logrando su plusmarca sobre un total de 40 intentos, trece de ellos en el segundo cuarto.

El base argentino Facundo Campazzo, con un 5 de 7, fue el líder en este apartado; seguido del dominicano Andrés Feliz (4 de 8); de Alberto Abalde (3 de 4) y Timothé Luwawu Cabarrot (3 de 7); de Chuma Okeke (2 de 3) y de Mika Jantunen (2 de 2); y de Damian Jones (1 de 1) y Nick Smith Jr. (1 de 2). Además probaron suerte sin acierto Jaime Pradilla (0 de 2) y Theo Maledon (0 de 4).

Hasta la fecha el listón del equipo estaba en 19, los logrados ante el LDLC ASVEL Villeurbanne hace solo siete días y contra el Fenerbahce en un triunfo en Estambul en el año 2021. Queda pendiente pasar por encima del mayor número de triples en un cuarto, pues siguen siendo los nueve que convirtieron en el último durante una victoria ante el Anadolu Efes en el 2017. Ante el Maccabi el de mayor producción fue el segundo acto, en el que metieron ocho.

La plusmarca llega solo días más tarde de que los de Pedro Martínez se superaran también a sí mismos en la Liga Endesa ante el Surne Bilbao Basket. Entonces acabaron el partido con 20 de 42 para un 48% de acierto con Sergio Llull anotando cinco; Alberto Abalde tres; Facundo Campazzo, Andrés Feliz, Damian Jones y Mika Jantunen dos; y Nick Smith Jr., Gabriele Procida, Theo Maledon y Olivier Sarr uno.

"La defensa del Maccabi es muy cerrada y es muy difícil anotar cerca de canasta, tienen jugadores muy atléticos. Creo que leímos mejor que si queríamos llevarnos el partido la clave estaba en los triples. Pero no es lo normal en general, tratamos de encontrar un buen balance entre los tiros de dos y los de tres", explicó Pedro Martínez a la conclusión del enfrentamiento ante el Maccabi al ser preguntado por la apuesta de los suyos por los lanzamientos perimetrales.