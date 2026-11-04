Alisia Jenkins abandona el Valencia Basket tras terminar su contrato temporal

Jenkins, de 32 años y 1.85 metros de altura, se incorporó el pasado mes de julio al Valencia Basket con un contrato temporal que, según el club, “en principio” duraría hasta noviembre, sin especificar una duración concreta.

Durante su etapa en el Valencia Basket, Jenkins ha participado en nueve partidos oficiales repartidos en dos de la Supercopa LF Endesa, título que terminó levantando, cinco de la Liga Femenina y dos de Euroliga en los que ha promediado 6,2 puntos y 4,1 rebotes por encuentro.

El Valencia Basket, que incorporó a la también ala pívot Chloe Bibby el pasado 20 de octubre, deseó en su comunicado “la mayor de las suertes en sus próximos retos profesionales” a Jenkins.