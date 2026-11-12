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Básquetbol
12 de noviembre de 2026 - 11:25

El estadounidense Barcello: "Tenemos que remar todos juntos para volver a ganar"

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Santiago de Compostela, 12 nov (EFE).- El escolta estadounidense Alex Barcello, jugador del Monbus Obradoiro, apeló este jueves al trabajo para cortar la serie de tres derrotas que ha encadenado su equipo, que este domingo se mide al Barça en el Palau Blaugrana.

Por EFE
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“Tenemos que trabajar juntos para volver a ganar. La temporada es muy larga, es necesario tener calma y remar todos juntos. El baloncesto es siempre un esfuerzo colectivo”, apuntó Barcello tras recibir el premio ‘Estrella Galicia’ al mejor jugador obradoirista del mes de octubre.

El estadounidense no renuncia a la victoria en Barcelona pese a que se enfrentan a un equipo “con mucho talento”, que les exigirá jugar “con energía” y “muy concentrados” durante todo el encuentro.

“Contra el Real Madrid competimos bien y los llevamos a la prórroga. Necesitamos hacer algo similar, siendo competitivos durante todo el partido”, declaró a los periodistas.

A nivel personal, Barcello está contento con su rendimiento en su primera temporada en la ACB, aunque cree que todavía puede aportar más al equipo de Diego Epifanio.

“ACB es una liga muy dura, con mucho talento y grandes jugadores, pero intento dar cada día lo mejor para llegar bien a los partidos. Energía, defensa, asistencias, puntos… todo eso es lo que puedo aportar al equipo”, manifestó.

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