Detenido en Nigeria un jugador estadounidense de baloncesto con 34 kilos de cannabis

El detenido, identificado como Greene Da'monte Khiree y natural de Savannah, en el estado estadounidense de Georgia, llegó el pasado 11 de noviembre a Lagos en un vuelo de Emirates procedente de Tailandia con escala en Dubái, según un comunicado de la NDLEA que recogen este lunes medios locales.

Los agentes de la NDLEA sometieron al sospechoso a vigilancia tras recibir información de inteligencia y observaron que abandonó sus dos maletas facturadas antes de intentar salir del aeropuerto únicamente con su equipaje de mano.

Los agentes lo detuvieron posteriormente en el aparcamiento del aeropuerto y registraron las dos maletas abandonadas, que llevaban etiquetas con su nombre.

En su interior encontraron 32 paquetes con un total de 33,95 kilos de 'Loud', una potente variedad de cannabis.

Khiree afirmó durante el interrogatorio que vive en Tailandia desde octubre de 2025, donde asegura jugar profesionalmente al baloncesto, y que había viajado a Nigeria de vacaciones para establecer contactos relacionados con su carrera deportiva.

Sin embargo, la NDLEA señaló que un examen forense de su teléfono móvil encontró información que apunta a que conocía y estaba implicado en la operación de narcotráfico.

La detención formó parte de una serie de operaciones anunciadas este domingo por la agencia antidrogas nigeriana en diferentes puntos del país.

Ese mismo 11 de noviembre, también en el aeropuerto de Lagos, los agentes interceptaron 25,05 kilos de metanfetamina ocultos en paquetes de cereales que llegaron de Sudáfrica y detuvieron a un ciudadano nigeriano de 56 años.

La NDLEA ha intensificado en los últimos meses sus operaciones contra redes nacionales e internacionales de narcotráfico, incluidas investigaciones sobre laboratorios clandestinos de metanfetamina en el país.

El pasado septiembre, las autoridades nigerianas anunciaron la detención del mexicano Arturo Carrera Loaiza, al que vincularon con una red de laboratorios clandestinos de metanfetamina, dentro de una investigación que también llevó al arresto de otros ciudadanos mexicanos y nigerianos.