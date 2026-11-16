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Básquetbol
16 de noviembre de 2026 - 07:15

La Laguna Tenerife, a reforzar su liderato europeo tras el adiós de Marcelinho

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Santa Cruz de Tenerife, 16 nov (EFE).- La Laguna Tenerife afrontará este martes, en su visita al Turk Telekom, el primer partido de la segunda vuelta de la Eurocopa, donde se sitúa como líder indiscutido del Grupo B, con dos victorias de margen sobre el segundo clasificado, London Lions.

Por EFE
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Será el primer compromiso europeo que afrontará el combinado dirigido por Jaka Lakovic sin la presencia del legendario Marcelinho Huertas, que jugó su último encuentro con la entidad canarista el pasado sábado en la victoria a domicilio por 84-90 ante MoraBanc Andorra.

Los aurinegros llegan a esta cita después de cerrar la primera mitad de la fase regular con seis victorias en siete partidos, la última la pasada semana al Siauliai Basketball por 71-86 en Lituania, en un partido muy serio defensivamente de los isleños, aunque con algo de ineficacia en la parcela ofensiva.

Enfrente estará un Turk Telekom que ocupa la quinta posición del grupo con tres victorias y cuatro derrotas, que llega al encuentro después de encadenar dos triunfos consecutivos, ante Skyliners Frankfurt (98-78) y Cluj-Napoca (81-89), resultados que le han permitido recuperar terreno tras un inicio irregular y escalar posiciones en el segundo grupo.

El conjunto turco cuenta con jugadores de capacidad ofensiva como Jerrick Harding, su máximo anotador en la competición o el pívot Ismael Bako, que también ha firmado un destacado papel en el apartado interior, por lo que los tinerfeños deberán mantener su intensidad defensiva para controlar el ritmo del encuentro y seguir dominando en esta segunda vuelta.

La Laguna Tenerife ya superó al Turk Telekom en el Santiago Martín, donde se impuso por 82-75 en la jornada inaugural, por lo que buscará repetir el resultado en Ankara para comenzar la segunda vuelta con una victoria que refuerce su posición al frente de la clasificación.

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