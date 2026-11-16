Xavi Albert: El Partizan, defensivamente, está en la élite de la Euroliga

"Todas las salidas en Euroliga son de una alta exigencia. Especialmente, y enfocados en Partizan, es un equipo que, defensivamente, está en la élite de la competición y será precisamente el punto donde tendremos que centrar el mayor de nuestros esfuerzos", apuntó en declaraciones facilitadas por el club.

El técnico dijo que deben encontrar continuidad y, a su manera, "la fluidez" que necesitan en ataque "contra una de las mejores defensas del campeonato".

"Igualar la capacidad y la intensidad física es básico, también respecto a nuestra defensa contra su ataque", apuntó.

Albert señaló que van "a una de las pistas más calientes, de más ambiente, de más presión que hay a la competición", pero dijo que "lo más importante es centrarse en lo que pasará dentro del campo".

"Cada acción costará atarla mucho, por su capacidad, no solo tácticamente, sino la capacidad defensiva de todos y cada uno de sus jugadores. Mucho respeto, es un gran reto de cara a continuar la tendencia de las sensaciones que he tenido los últimos partidos, de poder mantener nuestros básicos y nuestra identidad ofensiva contra este tipo de equipo”, afirmó.

Por su parte, Kameron Taylor, apuntó que, aunque llegan como líderes de la Euroliga, deben estar "centrados" en su trabajo "y no mirar demasiado lejos".

"Ahora mismo estamos pensando en el Partizan. Después ya vendrán los demás partidos. Pero trabajamos día a día. Creo que el Partizan va a ser una prueba muy importante para nosotros, especialmente jugando fuera de casa", advirtió.

"Es uno de los equipos que, en mi opinión, ha hecho un gran trabajo reconstruyéndose. Están completando una temporada bastante buena y llegan en una dinámica muy positiva. Así que creo que va a ser un excelente test para nosotros”, añadió.