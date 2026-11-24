El acierto de Shavon Shields (26 puntos y 7/12 en triples, cuatro de ellos en los últimos diez minutos) y Shane Larkin (19 puntos) resultó decisivo para el equipo de Sarunas Jasikevicius, que suma un triunfo más que el equipo de Sekulic, que llega al parón por las ventanas FIBA con un balance de ocho victorias y seis derrotas en la competición europea.

Pese a recuperar al alero Tyrese Martin y al ala-pívot Yoan Makandou, que se estrenó en una convocatoria pero no llegó a debutar, las bajas de Mo Gibson, Kevin Punter, Tosan Evbuomwan y el recién llegado Killian Hayes obligaban a los jugadores de la segunda unidad azulgrana a dar un paso adelante.

Y en el primer cuarto, cuatro teóricos secundarios sobresalieron por encima del resto en el cuadro azulgrana. La garra de Justin Minaya evitó que la ventaja inicial del Fenerbahce (8-14, min. 5), cimentada en el talento ofensivo de Larkin, Clyburn y Shields, fuera mayor.

El dúo formado por el base Juan Núñez, en modo asistente, y el pívot Olek Balcerowski, como ejecutor, lideró el parcial de 8-0 (16-14, min. 7) con el que el Barça tomó las riendas del encuentro, mientras que Stanley Umude, con dos triples, fue clave para que el equipo azulgrana anotara 28 puntos ante una de las mejores defensas de Europa.

Pero los siete puntos de ventaja que cosechó el Barça en el primer cuarto (28-21) le duraron 3 minutos y 5 segundos, el tiempo que tardó el equipo de Sarunas Jasikevicius, ovacionado en los prolegómenos por el público del Palau, en encadenar un parcial de 0-10, con dos triples de Juzang y Larkin y cuatro tiros libres (28-31, min. 13).

Al equipo de Sekulic le costaba carburar en ataque ante la mejora defensiva de su rival. Las pérdidas se multiplicaban y los triples no entraban. Prueba de ello es que el primer tiro de campo anotado por el conjunto azulgrana en el segundo cuarto llegó a falta de 3 minutos y 34 segundos para el descanso, en un contraataque culminado por Nkamhoua.

El conjunto catalán tuvo la suerte de que el cuadro otomano, muy penalizado por las pérdidas (10) y con problemas para controlar el rebote en el primer tiempo, no sacara rédito del bache azulgrana.

Cuatro chispazos de talento de Martin y Robinson y un triple sobre la bocina de Minaya disiparon antes del descanso los nubarrones ofensivos del conjunto azulgrana, que llegó al intermedio con una ventaja de seis puntos (45-39).

Se enfangó el encuentro tras la reanudación. Las defensas se impusieron a los ataques y reinó el desacierto por parte de ambos equipos.

Pese a ello, el Barça, que llegó a gozar de una ventaja de nueve puntos (48-39, min. 23), estuvo más entonado que su rival, al que castigó con el rebote ofensivo.

Especialmente fino estuvo Tyrese Martin, tanto desde el perímetro como en las penetraciones. A su aportación se sumaron Umude, con un triple, y Robinson, que permitieron a los hombres de Sekulic alcanzar una máxima ventaja de doce puntos (55-44, min. 26).

Shields, autor de tres triples en el tercer cuarto, mantuvo a flote antes del último periodo (61-53) al equipo de Jasikevicius, que se desesperaba en el banquillo ante las dificultades de sus pupilos para superar la telaraña defensiva del Barça.

En el último cuarto, despertó el Fenerbahce, que en 4 minutos y 16 segundos firmó un parcial de 1-16 con cuatro triples -tres del omnipresente Shields y otro de Juzang- y dos bandejas de Larkin para volver comandar el encuentro (62-69).

La defensa del Fenerbahce descolocó al Barça, que no conseguía igualar el nivel físico de su rival, aunque Umude -máximo anotador azulgrana con 18 puntos- y Robinson respondieron, orgullosos, al toma y daca del Fenerbahce y llegaron a igualar el partido (71-71, min.37).

Pero Shields siguió con su particular festival desde el perímetro. Suyo fue el triple que, a 2 minutos y 25 segundos del final (71-74), enfrió al Palau Blaugrana y puso fin a la reacción azulgrana. Pese a la fatiga, el Barça luchó hasta el final, pero estuvo lejos de discutirle el triunfo al equipo de 'Saras'.

77 - Barça (28+17+16+16): Robinson (12), Brizuela (2), Minaya (13), Parra (4), Nkamhoua (3) -cinco inicial-, Martin (13), Umude (18), Ubal (1), Núñez (5) y Balcerowski (6)

83- Fenerbahce (21+18+14+30): Larkin (19), Shields (26), Clyburn (7), Horton Tucker (11), Powell (2) -cinco inicial-, Bingham (-), Baldwin IV (5), Sanli (3), Juzang (6) y Sariunas (4).

Árbitros: Tomislav Hordov, Kristaps Kostantinovs y Luka Kardum. Eliminados: Sanli (min.33) y Powell (min.40).

Incidencias: partido de la decimocuarta jornada de la Liga Endesa disputado en el Palau Blaugrana ante 5.698 espectadores.