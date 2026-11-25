El partido, correspondiente a la NBA Cup, deja a los Celtics con un balance de 3-0, al frente del Grupo C del Este y con un pie y medio en los cuartos de final del torneo.

Los Wizards, por su lado, ya han cerrado la fase de grupos con un balance de 2-2, prácticamente eliminados de las eliminatorias.

Los Celtics firmaron una primera mitad perfecta y se marcharon al descanso con una ventaja de 31 puntos (49-80), con porcentajes de acierto superiores al 50 % tanto en tiros de campo como desde el perímetro.

Anotaron 29 de sus 51 tiros de campo (56,9 %) con 20 asistencias, incluidos 15 de 26 triples (57,7 %), con Jayson Tatum como líder ofensivo con 28 puntos. Además, castigaron a los Wizards con 23 puntos tras doce de sus pérdidas.

El margen de Boston había llegado a ser de 34 puntos, pero hoy en día no hay ventaja suficiente en la NBA.

Los Wizards volvieron de vestuarios dispuestos, al menos, a evitar el ridículo. Anthony Davis tomó las riendas de Washington, que respondió con un tercer cuarto de 40-24 para reducir a la mitad la ventaja de los Celtics.

Los locales jugaron sin pérdidas y con gran acierto, mientras que a Boston empezó a temblarle el pulso.

Los Wizards mantuvieron esta dinámica en el último cuarto hasta situarse a solo 5 puntos (112-117), a 3:19 del final, con una canasta del 'rookie' AJ Dybantsa. De 34 a 5, con el Capital One Arena vibrando como hacía años que no lo hacía.

Pero no dieron para más. Entre Tatum y Baylor Scheierman firmaron un parcial de 2-12 para los Celtics, que también evitaron así su propio ridículo.

Tatum terminó el partido con 41 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias, Paul George aportó 28 puntos y 9 asistencias, Neemias Queta sumó 21 puntos, Payton Pritchard 14 y el madrileño Hugo González, que fue suplente, atrapó cinco rebotes.

Los porcentajes de acierto de los Celtics se hundieron por debajo del 50 % (46 % en tiros de campo, 43,1 % desde el perímetro), tras esa floja segunda mitad.

En los Wizards, Anthony Davis terminó con 33 puntos y 13 rebotes, AJ Dybantsa con 20 puntos y 11 rebotes y Trae Young con 17 puntos y 12 asistencias, con un doble-doble cada uno. Kyshawn George aportó otros 24 puntos.

En la tabla general, los Celtics (12-6) son segundos en el Este, mientras que los Wizards (7-12) están en posiciones de 'play-in'.