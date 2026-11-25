Los hombres de Chus Mateo, que no se juntaban desde el pasado mes de agosto cuando cayeron en sus dos partidos de esa ventana ante Portugal en casa y Grecia a domicilio, derrotas que se sumaron a la cosechada previamente en Georgia, suman en la actualidad 13 puntos en el grupo I. Eso les permite ir segundos empatados con los georgianos y por detrás ambos de Ucrania, que tiene 14. Completan la nómina griegos, portugueses y montenegrinos, todos ellos con 12.

Así las cosas, y teniendo en cuenta que acudirán a la cita mundialista los tres primeros, estarían a día de hoy clasificados. Sin embargo aún quedan los dos partidos de esta ventana, incluido el segundo ante Grecia en Santiago de Compostela el próximo domingo; y dos más el 26 de febrero y el 1 de marzo, fuera de casa contra Portugal y como anfitriones con Montenegro como rival de nuevo.

El contexto demuestra España se la juega en lo que tiene por delante, una pelea de la que también son conscientes los internacionales. Por ello, y en una muestra de compromiso por parte de todos, 'La Familia' presentará un plantel muy competitivo que incluirá jugadores pertenecientes a equipos de la Euroliga en una semana en la que estos también disputarán la máxima competición continental con sus clubes.

De hecho Juancho Hernangómez, Álvaro Cárdenas, Joel Parra y Mario Saint-Supéry, que tuvieron sus partidos el martes, estarán en tierras montenegrinas al servicio de su país. No sucederá lo mismo con Alberto Albalde, Jaime Pradilla y Santi Yusta; a quienes se espera para el enfrentamiento del domingo por jugar este miércoles.

En esta ocasión enfrente estará un oponente que llega con serios problemas en la posición de base ya que no contará ni con Yogi Ferrell ni con Igor Drobnjak, quienes se han caído de la lista pese a haber sido llamados inicialmente Zvezdan Mitrovic. Sin ellos; sin Nikola Vucevic, en la NBA; ni son otros jugadores que se encuentran en la NCAA; los principales referentes serán dos conocidos de la afición española como Dino Radoncic y Aleksa Ilic y Andrej Fantic, canterano del Real Madrid.

En lo que respecta a los precedentes oficiales, cuatro se han dado hasta la fecha y todos ellos cayeron del lado español por doce puntos o más. El más reciente tuvo lugar en la ciudad georgiana de Tbilisi durante el Eurobasket de 2022 con un resultado de 82-65 y Willy Hernangómez anotando 14 puntos y capturando 13 rebotes.