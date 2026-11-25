A falta de un partido de la fase de grupos, los Mavericks (3-0) encabezan el Grupo A del Oeste y tienen un pie y medio en los cuartos de final. Los Nuggets (2-1) son ahora segundos.

Cooper Flagg, con 24 puntos, 6 rebotes y 12 asistencias, lideró el triunfo de los Mavericks en Denver. Los Mavericks, con siete jugadores por encima de los 10 puntos, dominaron el rebote (63 a 48), las asistencias (31 a 22) o los robos (13 a 6).

También dominaron la pintura (68 a 38 puntos) el contraataque (35 a 7), los puntos tras pérdidas (26 a 12) y el banquillo (47 a 30). Naji Marshall y P.J. Washington aportaron 14 puntos cada uno y Daniel Gafford y Caleb Martin 13 cada uno.

Para Denver, con porcentajes de acierto muy bajos, Jamal Murray terminó con 20 puntos y el Nikola Jokic terminó con 18 puntos y 11 rebotes.

Por su parte, los Pistons (2-1) se reengancharon a la NBA Cup con su victoria sobre los Magic (3-1), que siguen líderes del Grupo A del Este, pero ya no dependen de sí mismos para pasar a cuartos de final, con los Toronto Raptors (2-1) también metidos en la pelea.

Sin Cade Cunningham, baja de último minuto con molestias en la rodilla derecha, Isaiah Joe anotó 21 puntos para los Pistons y Daniss Jenkins sumó otros 15 puntos y 10 asistencias.

Desmond Bane con 21 puntos y Franz Wagner con 20 lideraron a los Magic.

La fase de grupos de la cuarta edición de la NBA Cup concluirá este viernes, cuando quedarán definidos los ocho equipos que disputarán los cuartos de final: los seis primeros de cada grupo y los dos mejores segundos de cada conferencia.

Como novedad de esta edición, la final se traslada desde Las Vegas al mítico pabellón universitario Hinkle Fieldhouse de Indianápolis.