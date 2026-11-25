Para ello, la liga de baloncesto estadounidense contará con el respaldo de grandes grupos inversores entre los que se encuentran Apollo Sports Capital; Ares Management; Arctos, una división de KKR; Blackstone; HPS Investment Partners, parte de BlackRock; J.P. Morgan; Sixth Street o Stonepeak.

De esta manera, todos ellos "buscarán asociarse con los clubes participantes, grupos propietarios, promotores locales y otros proveedores de servicios para desarrollar pabellones de primer nivel mundial que mejoren la experiencia del aficionado y, cuando corresponda, distritos de uso mixto alrededor de ellos", pudiendo incluir los proyectos "viviendas, espacios de trabajo, restaurantes, comercios y espacios públicos".

"Hemos visto de primera mano cómo los pabellones de última generación y los desarrollos vinculados a su alrededor pueden transformar los equipos de baloncesto y las comunidades que los rodean. Mientras nos preparamos para lanzar una nueva liga en Europa junto con la FIBA, vemos una oportunidad significativa para ayudar a los clubes a desarrollar instalaciones que, por un lado, se apoyen en las tradiciones únicas que definen al baloncesto europeo y, por otro, eleven la experiencia del aficionado y atraigan muchos más eventos en directo", señala Alan Silver, comisionado de la NBA, en declaraciones incluidas en el texto.

Por su parte, los inversores emitieron también un comunicado que aparece igualmente reflejado: "Estamos entusiasmados de trabajar con la NBA para apoyar una fase transformadora de desarrollo de infraestructuras en toda Europa. Juntos, tenemos el potencial de invertir miles de millones de euros para crear recintos de primer nivel mundial en ciudades europeas, honrando la pasión y las tradiciones de los aficionados al baloncesto europeo y respaldando un crecimiento económico duradero en las comunidades donde este deporte significa tanto".