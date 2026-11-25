"Cambio en el banquillo de Eslovenia. Hasta el final de las eliminatorias para el Mundial 2027, Domen Zevnik dirigirá a la selección como seleccionador interino. El Barcelona ya no permite a Aleksandar Sekulic desempeñar el doble papel de entrenador del club y seleccionador. El debut será este viernes contra Finlandia en el Zlatorog de Celje", informó la federación eslovena.

La decisión llega en un momento delicado por el conjunto azulgrana, acuciado por la plaga de lesiones en un calendario que no da tregua y que le ha llevado a encadenar cuatro derrotas en su últimos cuatro partidos.

Tras la última de este martes (77-83 ante el Fenerbahce en la Euroliga), Sekulic no aclaró si dirigiría al combinado balcánico durante el próximo parón internacional, aunque aseguró que no iba a perderse ningún entrenamiento del Barça durante las ventanas FIBA.

Horas más tarde la federación de su país desveló que el técnico del conjunto azulgrana no seguirá al frente de la selección, a petición del Barça, dada la dificultad para compaginar ambos cargos.