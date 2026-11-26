Los Timberwolves (3-0) lideran el Grupo B del Oeste con pleno de triunfos y se jugarán este viernes el primer puesto, que da acceso directo a cuartos de final, frente a los Memphis Grizzlies (2-1).

A los Thunder (2-2), por su lado, solo les queda una mínima esperanza de hacerse con la única 'wild card' del Oeste, pero dependen de una carambola de resultados.

Oklahoma City, la franquicia campeona de la NBA en 2025, solo ha ganado dos de sus últimos nueve partidos, con buena parte de la plantilla en la enfermería, incluyendo a Chet Holmgren, Jalen Williams, Jaylin Williams, Cason Wallace o Aday Mara.

Jaden McDaniels lideró a unos Timberwolves también castigados por las lesiones, que no cuentan con su estrella Anthony Edwards ni con Donte DiVincenzo. Además, perdieron a LaMelo Ball en el tramo final del partido, cuando tuvo que abandonar la cancha con ayuda

McDaniels terminó con 32 puntos y 10 rebotes, LaMelo Ball aportó 19 puntos y 8 asistencias antes de abandonar el partido, mientras que Ayo Dosunmu sumó otros 16 puntos.

Para los Thunder, Shai Gilgeous-Alexander también firmó 32 puntos, escoltado por Ajay Mitchell con 25 puntos.