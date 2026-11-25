Un hombre de 61 años falleció este miércoles tras protagonizar un accidente de tránsito sobre la avenida Costanera Norte de Asunción, a unos 100 metros del cruce de acceso al club Mbiguá. El automóvil que conducía terminó sobre el paseo central, luego de impactar contra un árbol.

La víctima fue identificada como Pedro Darío García Sens, de 61 años, quien se encontraba al mando de un automóvil Toyota Sienta. El accidente se registró alrededor de las 13:00, según el reporte policial.

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Encontraron al conductor inconsciente

Agentes policiales que llegaron al lugar encontraron el vehículo sobre el paseo central y al conductor inconsciente en el habitáculo. Bomberos de la Policía Nacional y personal de emergencia acudieron para auxiliarlo, pero constataron que ya no presentaba signos vitales.

El hombre era el único ocupante del rodado. Pese a la intervención de los bomberos voluntarios de Asunción y los paramédicos, no fue posible reanimarlo.

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Investigan las circunstancias del accidente

De acuerdo con los primeros datos, se presume que García Sens perdió el control de su automóvil y terminó impactando contra un árbol ubicado en el paseo central de la Costanera Norte. No obstante, las circunstancias del siniestro deberán ser determinadas mediante los procedimientos correspondientes.

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Personal de Criminalística, representantes del Ministerio Público y el médico forense Juan Carlos Casanova acudieron al sitio para realizar las diligencias y levantar los datos que permitan esclarecer lo ocurrido.