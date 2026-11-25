El Foro Multisectorial del Paraguay expresó este miércoles su “profunda preocupación” por el tratamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 en la Cámara de Senadores. Según el gremio, no se observa una reducción importante del déficit fiscal.

El Foro sostiene que incluso se perfila un retroceso respecto a las propuestas del Poder Ejecutivo y a lo aprobado por la Cámara de Diputados.

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“Reasignar gastos no es reducir el déficit”

Los firmantes recordaron que el 10 de noviembre presentaron a las autoridades propuestas que calificaron de concretas, viables y técnicamente fundamentadas. Afirmaron que reasignar gastos no equivale a reducir el déficit ni a racionalizar el gasto.

También advirtieron sobre el riesgo de incorporar nuevos compromisos sin financiamiento, lo que aumentaría el déficit.

“No puede haber gasto creciente con cero responsabilidad efectiva sobre el control del déficit fiscal”, señalaron en el comunicado.

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Alerta por el grado de inversión

El Foro advirtió que la irresponsabilidad fiscal, la corrupción y la opacidad no ayudan a construir confianza en el manejo de las cuentas públicas, a nivel nacional e internacional. Según el texto, esos factores pueden convertirse en un freno para la economía real.

Tras la crisis de Ueno, el gremio insistió en que la solvencia “debe demostrarse” y los controles deben ser efectivos. Recalcó que el grado de inversión es un patrimonio del Paraguay y no de una administración, y que preservarlo exige un manejo responsable y transparente.