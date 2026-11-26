Cuatro oficiales de mesa del Comité de Árbitros de la Federación de Baloncesto de Madrid (FBM) serán los encargados de controlar los tiempos de intervención de cuatro de los candidatos a la presidencia del Gobierno que participarán este jueves en un debate electoral organizado por la Academia de Televisión de España.

Los candidatos Pedro Sánchez (Partido Socialista Obrero Español, PSOE), actual jefe del Gobierno español; Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular, PP, derecha), principal líder de la oposición; Santiago Abascal (Vox, ultraderecha) y Ada Colau (Frente Amplio, coalición de izquierdas) participan este jueves en su primer debate a cuatro con la mirada puesta en las elecciones del domingo.

Para controlar los tiempos de intervención, establecidos previamente por sus formaciones y la propia Academia, habrá un cuarteto de oficiales de mesa -tres mujeres y un hombre- de la máxima categoría del baloncesto español, ya que están en la Liga Endesa y también son internacionales.

"Van por la experiencia que tienen, la agilidad a la hora de manejar estos dispositivos y porque están acostumbrados a trabajar bajo presión", explican a EFE fuentes de la FBM.

El debate, que arrancará a las 22.00 horas (21.00 GMT), estará moderado por la presidenta de la Academia de Televisión, María Casado, y se abordarán asuntos como vivienda, fiscalidad, economía, política social y servicios públicos.

Todos los tiempos de intervención estarán controlados y supervisados por los oficiales de mesa, comúnmente conocidos como anotadores, de la FBM. Incluso las interrupciones de un candidato a otro supondrán que se active el contador de minutos.

Desde la Federación madrileña aseguran que todos los oficiales de mesa que participarán esta noche en la sombra "tienen experiencia en debates similares".

Precisamente, dos oficiales de mesa del Comité de Árbitros de la Federación de Baloncesto de Madrid, Aurora Macho Monzón y Ana Martín Waldhaus, oficiales de categoría ACB, ya supervisaron el cara a cara entre los dos principales aspirantes, Sánchez y Núñez Feijóo, del pasado 19 de noviembre.

Además, jueces de la Federación Madrileña de Atletismo fueron los responsables de medir los tiempos en el debate a ocho que tuvo lugar en Televisión Española el lunes con los portavoces de los grupos parlamentarios.