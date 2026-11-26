El equipo de Gerardo Jauri controló el partido desde el inicio y se fue al descanso con pizarra de 42-26 al tiempo que llegó a tener 19 puntos de ventaja en el último cuarto.

Canadá llegaba con ocho triunfos en ocho partidos y reaccionó con un parcial de 17-2 en los últimos cuatro minutos hasta ponerse a cuatro puntos a 31 segundos del final.

En ese momento, una revisión ganada por el banco uruguayo le dio dos tiros libres a Joaquín Rodríguez.

El escolta los convirtió y en la jugada siguiente anotó con una gran volcada.

Seguidamente, un robo de Joaquín Taboada terminó de sellar el triunfo ante más de 8.000 personas que alentaron a la Celeste de los tableros.

Santiago Vescovi fue el máximo anotador uruguayo, con 17 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias y lo siguió Rodríguez con 16 puntos y 8 asistencias mientras que Nicola Pomoli, Martín Rojas y Taboada sumaron 11 cada uno.

Por Canadá, Kelly Olynyk anotó 21 puntos y Jahvon Blair, 17.

Uruguay no le ganaba a Canadá desde el torneo FIBA Américas de 2009 y en el historial los celestes tenían cuatro victorias en 22 partidos.

Canadá llegó a Montevideo sin sus principales figuras como Shai Gilgeous-Alexander, Dillon Brooks y Luguentz Dort.

Con este resultado, Uruguay queda con siete victorias y dos derrotas y el próximo domingo visitará a Puerto Rico en el cierre de la ventana de noviembre y la búsqueda de su boleto a la instancia mundial.