El caso se inició el domingo 31 de mayo pasado, cuando el conocido tortolero José Gabriel Leguizamón Díaz, de 39 años, alias La Vaca, atropelló con una camioneta Kia Sportage una barrera de la Policía Nacional (PN) y la Policía Municipal de Tránsito (PMT) instalada en la entrada a la avenida Costanera Sur de Asunción.

Resulta que esa mañana la citada avenida estaba bloqueada debido a que se llevaba a cabo una maratón denominada APE Corre 5K, organizada por la Asociación Paraguaya de Enfermería (APE).

El delincuente apodado La Vaca, quien en ese momento tenía 17 órdenes de captura vigentes y 6 antecedentes penales, transportaba en su vehículo a una joven identificada como Guadalupe Yamile Simón Pérez, de 25 años, quien aparentemente se encontraba contra su voluntad con el malviviente, ya que testigos dijeron que varias veces intentó bajar de la camioneta durante la persecución.

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De hecho, La Vaca usó como una especie de “seguro de vida” a la chica mientras era perseguido por patrulleras de la comisaría 2ª de la capital y motocicletas del Grupo Lince.

Agente de Lince se lanzó al asfalto para salvar su vida

En un momento dado, la camioneta de La Vaca fue interceptada en la primera rotonda de la Costanera Sur, donde quedó en llanta. Un policía incluso subió a la estribera, como para obligarlo a detenerse, pero el maleante aceleró la marcha y el uniformado se tuvo que lanzar al asfalto para salvar su vida.

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Inmediatamente después, José Gabriel Leguizamón Díaz, alias La Vaca, aceleró su vehículo sin importarle que centenares de corredores estaban frente a él y a los que por lo visto no tenía problemas en matar.

Un drone de la organización del evento grabó las impactantes imágenes, que parecían ser de una película.

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Como era inminente que La Vaca atropellara y matara a alguien, además de que incluso habría disparado contra los policías con una pistola, los uniformados también tuvieron que abrir fuego contra el vehículo en fuga.

De hecho, cuando la camioneta del tortolero salió a la avenida Cacique Lambaré una motocicleta del Grupo Lince se posicionó al lado, pero La Vaca efectuó una maniobra brusca y derribó a los dos agentes, quienes cayeron al suelo, donde otra vez casi fueron arrollados.

En ese instante, uno de los policías del Grupo Lince que cayeron al suelo disparó contra la camioneta Kia Sportage, en dirección a las ruedas, pero había sido uno de los proyectiles atravesó la chapería e impacto contra la acompañante del delincuente, Guadalupe Yamile Simón Pérez.

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El lince que hizo el disparo fatal resultó ser el suboficial ayudante Elías Josué Cabañas Gamarra, de 24 años, quien con su compañero y varios otros policías siguieron con la persecución hasta que finalmente lograron detener el vehículo sobre la avenida Cerro Lambaré, detrás del cementerio de Lambaré.

Delincuente casi fue linchado por familiares de la víctima

Para cuando los policías abrieron la puerta del chofer, José Gabriel Leguizamón Díaz ya se había desecho de la pistola con la que supuestamente disparó contra los agentes y además su acompañante ya se encontraba muerta, porque el malviviente no detuvo la marcha ni cuando vio herida a la mujer.

Tras su detención, José Gabriel Leguizamón Díaz casi fue linchado por los familiares de la fallecida Guadalupe Yamile Simón Pérez, quienes incluso quemaron la camioneta incautada.

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El fiscal titular de la causa, Luis Fernando Chamorro Candia, imputó a La Vaca por homicidio doloso y resistencia, tras lo cual el juez Yoan Paul López Samudio ordenó su remisión a la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza de Emboscada.

Sin embargo, desde un principio la defensa del criminal intentó apartar de la causa al fiscal Chamorro, quien de hecho actualmente se halla recusado, por lo que no puede intervenir.

Esta “ventana” fue aprovechada por el abogado de La Vaca, Rodrigo Gigglberger, quien pidió el cambio de calificación de la conducta de su cliente, de homicidio doloso y resistencia solo a exposición al peligro en el tránsito terrestre, pero la petición fue rechazada por el juez Yoan Paul López.

Fiscal interino imputó a policía de Lince

Lo que sí consiguió la defensa del criminal es que el fiscal interino de la causa, Gustavo Riveros, inesperadamente, presentara el viernes 20 de noviembre pasado una imputación por homicidio doloso contra el policía del Grupo Lince que disparó contra la camioneta de La Vaca, suboficial ayudante Elías Josué Cabañas Gamarra.

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El procesamiento del agente fue solicitado por el fiscal interino Riveros en una postura totalmente opuesta a la que venía sosteniendo el fiscal titular Chamorro, quien llegó a declarar públicamente que no hubo uso irracional de la fuerza por parte de la Policía y, de hecho, culpó al detenido por provocar la muerte de su acompañante.

Ahora, el policía del Grupo Lince se expone a una condena de por lo menos 15 años de cárcel por perseguir y detener a un potencial asesino que casi atropelló a centenares de personas.