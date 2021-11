12 de Octubre-Guaireña será en el estadio Defensores del Chaco

La Divisional Profesional de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) ofreció el Defensores del Chaco al 12 de Octubre de Itauguá, que decidió modificar la localía por el mal estado del césped del estadio Luis Salinas. El campo de juego sufrió quemaduras, al parecer por productos químicos, y el club eligió cambiar el escenario para recibir a Guaireña, el viernes a las 19:00, en el comienzo de la jornada 16 del torneo Clausura.

“Lastimosamente no llegan para el partido de mañana. Tienen un problema con el campo de juego. No está habilitada la cancha del 12 de Octubre. Hay muchos pozos, en algunas zonas no hay pasto, muchos yuyos. Vía nota van a pedir jugar en el Defensores del Chaco. Estamos aguardando que envíen la nota”, anunció Rolando Safuán al Cardinal Deportivo. El integrante del Departamento de Inspección de canchas confirmó que el partido será en Sajonia.

