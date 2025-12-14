2 de Mayo: Castro, blindaje “avícola”

Con anterioridad, el Sportivo 2 de Mayo, el Gallo norteño, había anunciado la continuidad del capitán Pedro Pablo Sosa (34).

Esta vez, es César Castro el blindado en el Corral de Pedro Juan Caballero.

Al ser uno de los destacados del plantel, ocupando un puesto sensible, el de lateral izquierdo, en el que existen pocos sobresalientes, en cada mercado de pases Castro aparece en la danza de la transferencia.

Lo que hace el club “avícola” pedrojuanino es asegurar al atleta para que eventualmente pueda recibir un beneficio económico en caso de concretarse su salida.

Bajo la nueva conducción técnica de Eduardo Ledesma (40), el 2 de Mayo se dispone a disputar su séptima temporada en Primera División, en dos etapas.

Con el rótulo de Paraguay 4, los norteños deberán superar tres etapas clasificatorias para acceder a la fase de grupos de la Libertadores, una misión por demás difícil.