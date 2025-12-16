2 de Mayo: Siete salidas confirmadas

Los que dejan el Corral del Gallo norteño son Jesús Llano, René Rodríguez, Brahian Fernández y César Ramírez, quienes luego de militar a préstamo en el 2 de Mayo, deberán retornar a Guaraní.

Lea más: Pedro Delvalle llega al Corral

También se marchan del club pedrojuanino Amín Molinas, quien retorna a Libertad, Walter Bogado y el argentino Juan Segundo Feliú, formado en Olimpia y queda como agente libre.

La dirigencia, encabezada por Hugo Romero, gestiona más incorporaciones.

El 2 de Mayo conocerá el jueves a su rival en la Copa Libertadores.