2 de Mayo
16 de diciembre de 2025 - 18:05

2 de Mayo: Siete salidas confirmadas

Juan Segundo Feliú (24 años), una de las siete bajas del Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero.
Son siete los futbolistas que no continuarán en el Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, que anunció la contratación del delantero Pedro Reinaldo Delvalle, últimamente en el Paysandú de Brasil.

Por ABC Color

Los que dejan el Corral del Gallo norteño son Jesús Llano, René Rodríguez, Brahian Fernández y César Ramírez, quienes luego de militar a préstamo en el 2 de Mayo, deberán retornar a Guaraní.

También se marchan del club pedrojuanino Amín Molinas, quien retorna a Libertad, Walter Bogado y el argentino Juan Segundo Feliú, formado en Olimpia y queda como agente libre.

La dirigencia, encabezada por Hugo Romero, gestiona más incorporaciones.

El 2 de Mayo conocerá el jueves a su rival en la Copa Libertadores.