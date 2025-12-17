Compromiso renovado en el 2 de Mayo

El volante Óscar Romero, surgido en Guaraní, llegó al Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero tras militar en Ameliano. Registra 23 partidos y un gol en el Gallo norteño.

Lea más: PSG conquista la Intercontinental

Otros futbolistas que extendieron su vínculo con la institución son Matías Cáceres, César Castro y el capitán Pedro Pablo Sosa.

La primera incorporación es el atacante Pedro Delvalle. La dirigencia, encabezada por Hugo Romero, gestiona los pedidos del entrenador Eduardo Ledesma para potenciar el plantel.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El 2 de Mayo marcará presencia este jueves en el sorteo de la Copa Libertadores 2026.