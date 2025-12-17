El PSG conquista la Copa Intercontinental gracias a un inspirado Matvey Safonov

El duelo se decidió en la lotería de los penaltis (2-1) después de que el tiempo reglamentario y la prórroga terminaran en empate de 1-1. Safonov, titular por los problemas físicos de Lucas Chevalier, detuvo cuatro de los cinco lanzamientos de un Flamengo muy combativo. El equipo brasileño plantó cara en todo momento, dispuso de opciones para ganar y llevó el encuentro hasta el último suspiro.

Khvicha Kvaratskhelia adelantó al PSG en el minuto 38, pero el equipo de Filipe Luís no se descompuso pese al marcador adverso. El empate llegó en el minuto 62 gracias a un penalti transformado por Jorginho, manteniendo al club brasileño entero durante el partido. La suerte finalmente sonrió a Luis Enrique, quien iguala la hazaña de seis títulos lograda antes por Pep Guardiola y Hansi Flick.

La única mancha en la histórica campaña parisina fue la final del Mundial de Clubes perdida contra el Chelsea el pasado verano. Sin embargo, este nuevo trofeo pone la guinda a una trayectoria brillante en un duelo muy parejo disputado en tierras cataríes. El Flamengo de Filipe Luís rozó la gloria tras realizar un trabajo impecable que le permitió tutear al campeón de Europa.

La primera Copa Intercontinental francesa llevará el nombre de Safonov por sus paradas ante Saúl Ñíguez, Pedro, Léo Pereira y Luiz Araujo. Aunque Ousmane Dembélé y Bradley Barcola fallaron sus lanzamientos, el muro ruso fue suficiente para neutralizar al equipo de Río de Janeiro. Con este éxito, el PSG mantiene la hegemonía europea que se extiende ya desde la victoria del Corinthians en 2012.

El equipo de Luis Enrique recuperó la intensidad característica del curso pasado, tras un inicio de temporada algo más relajado recientemente. La perspectiva de un trofeo inédito despertó al monarca europeo, que monopolizó la posesión ante un rival que nunca bajó los brazos. Los franceses navegan ahora con confianza mientras esperan recuperar plenamente a estrellas como el Balón de Oro, Ousmane Dembélé.

Dembélé y Achraf Hakimi comenzaron en el banquillo por molestias físicas, mientras que el joven Desiré Doué regresó como punta de lanza. El Flamengo llegó al final del curso más rodado físicamente, obligando al PSG a esforzarse al máximo para generar peligro real. Un error del portero Rossi permitió marcar a Fabián Ruiz, pero el VAR anuló el tanto porque el balón había salido previamente.

Rossi tampoco estuvo acertado en el minuto 38 al no desviar un centro de Doué, dejando el balón muerto para el gol de Kvaratskhelia. El equilibrio se restableció tras una falta de Marquinhos sobre De Arrascaeta que Jorginho no perdonó desde los once metros de distancia. Luis Enrique movió el banquillo buscando el triunfo antes de la prórroga, pero el orden defensivo brasileño evitó mayores daños.

Saúl Ñíguez equilibró el juego del Flamengo en los minutos finales, permitiendo que el equipo brasileño terminara asentado en campo rival con autoridad. Marquinhos tuvo en sus botas la oportunidad de evitar el tiempo extra en el último segundo, pero su remate no encontró la portería. Durante la prórroga, los de Filipe Luís mantuvieron la iniciativa a pesar del enorme desgaste físico acumulado durante el choque.

La fatiga se hizo evidente en la segunda parte del tiempo extra, momento en que el PSG aceleró liderado por un activo Dembélé. El extremo francés dispuso de dos ocasiones claras que animaron a su equipo, aunque el Flamengo resistió heroicamente hasta los penaltis finales. Fue entonces cuando emergió la figura de Safonov para detener cuatro lanzamientos y escribir una página dorada en la historia parisina.

Ficha técnica:

París SG (1): Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz (Ndjantou, minuto 106), Vitinha, Joao Neves; Lee (Mayulu, minuto 35) (Barcola, minuto 64), Doué (Dembélé, minuto 78), Kvaratskhelia (Mbaye, minuto 96).

Flamengo (1): Rossi; Varela, Ortiz, Pereira, Sandro; Pulgar (De la Cruz, minuto 74), Jorginho (Saúl, minuto 74); Carrascal (Pedro, minuto 56), De Arrascaeta (Everton, minuto 74), Plata (Samu Lino, minuto 108); Bruno Henrique.

Goles: 1-0, minuto 38: Kvaratskhelia; 1-1, minuto 62: Jorginho, de penalti.

Tanda de penales (2-1): De la Cruz marcó por el Flamengo; Vitinha y Nuno Mendes marcaron por el PSG.

Árbitro: Ismail Elfath (USA). Amonestó a Fabián Ruiz (minuto 32), Vitinha (minuto 44) y Pacho (minuto 85), del PSG; y a Jorginho (minuto 20), Alex Sandro (minuto 23), Pulgar (minuto 64), Plata (minuto 95+), Saúl (minuto 96) y Juninho (minuto 120), del Flamengo.

Incidencias: Final de la Copa Intercontinental disputada en el estadio Ahmad Bin Ali de Al Rayyan, en Catar, ante unos 40.000 espectadores.

